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Кривбасс – Черноморец: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Кривбасс – Черноморец, УПЛ, 8 октября 2023
Фото: УПЛ
“Кривбасс”, как и еще несколько клубов украинской Премьер-лиги, покинул телепул, и решил транслировать матчи чемпионата на своем ютуб-канале.
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Смотрите матч десятого тура УПЛ между "Кривбассом" и "Черноморцем" в воскресенье, восьмого октября на официальном ютуб-канале "Кривбасса".
Начало матча – 17:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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