Кривбасс – Черноморец: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

“Кривбасс”, как и еще несколько клубов украинской Премьер-лиги, покинул телепул, и решил транслировать матчи чемпионата на своем ютуб-канале.

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Смотрите матч десятого тура УПЛ между "Кривбассом" и "Черноморцем" в воскресенье, восьмого октября на официальном ютуб-канале "Кривбасса".

Начало матча – 17:00 по киевскому времени.