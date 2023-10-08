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Кривбасс – Черноморец: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч Кривбасс – Черноморец, УПЛ, 8 октября 2023

Кривбасс – Черноморец: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

“Кривбасс”, как и еще несколько клубов украинской Премьер-лиги, покинул телепул, и решил транслировать матчи чемпионата на своем ютуб-канале.

Смотрите матч десятого тура УПЛ между "Кривбассом" и "Черноморцем" в воскресенье, восьмого октября на официальном ютуб-канале "Кривбасса".

Начало матча – 17:00 по киевскому времени.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Кривбасс - Черноморец на UA-Футбол>>.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) УПЛ Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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