Оболонь - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Оболонь" в этом чемпионате уже многих удивила. Киевляне набирают не так много очков, как бы им этого хотелось, но их матчи всегда веселы и интересны. Вероятно, таков будет и матч против "Металлиста 1925".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч десятого тура УПЛ состоится в воскресенье, восьмого октября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

УПЛ. 10-й тур

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле — Дмитрий Кубряк (Одесса)

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ