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Оболонь - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Оболонь" в этом чемпионате уже многих удивила. Киевляне набирают не так много очков, как бы им этого хотелось, но их матчи всегда веселы и интересны. Вероятно, таков будет и матч против "Металлиста 1925".
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Матч десятого тура УПЛ состоится в воскресенье, восьмого октября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.
УПЛ. 10-й тур
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле — Дмитрий Кубряк (Одесса)
"Оболонь" 13:00 "Металлист 1925"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ
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