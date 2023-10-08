  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Оболонь - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Оболонь - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" в этом чемпионате уже многих удивила. Киевляне набирают не так много очков, как бы им этого хотелось, но их матчи всегда веселы и интересны. Вероятно, таков будет и матч против "Металлиста 1925".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч десятого тура УПЛ состоится в воскресенье, восьмого октября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на ОТТ-платформах. В частности, на MEGOGO.

УПЛ. 10-й тур

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле — Дмитрий Кубряк (Одесса)

"Оболонь" 13:00 "Металлист 1925"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ

По теме
yellow-arrow
Разборки двух столиц. Текстовый онлайн матча УПЛ Оболонь - Металлист 1925
yellow-arrow
Рух – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Эдмар: Хочется, чтобы как можно скорее кончилась война и мы вернулись в Харьков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде