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Рух – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Львовская команда против закарпатской – это принципиальное противостояние в УПЛ. Хотя соперники решают разные турнирные задачи. "Рух" и "Минай" готовы отдать все силы ради положительного результата.
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Матч десятого тура УПЛ состоится в воскресенье, восьмого октября, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно смотреть на Общественном, Спорт 1 и YouTube.
УПЛ. 10-й тур
"Рух" (Львов) – ФК "Минай"
VBET Лига. 10-й тур
08 октября, Львов, Стадион "Арена Львов", 15:00.
Арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)
Видеотрансляция: Суспільне, YouTube-канал "УПЛ ТБ"
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