Рух – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Львовская команда против закарпатской – это принципиальное противостояние в УПЛ. Хотя соперники решают разные турнирные задачи. "Рух" и "Минай" готовы отдать все силы ради положительного результата.

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Матч десятого тура УПЛ состоится в воскресенье, восьмого октября, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно смотреть на Общественном, Спорт 1 и YouTube.

УПЛ. 10-й тур

VBET Лига. 10-й тур

08 октября, Львов, Стадион "Арена Львов", 15:00.

Арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)

Видеотрансляция: Суспільне, YouTube-канал "УПЛ ТБ"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол