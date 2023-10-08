  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Рух – Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Львовская команда против закарпатской – это принципиальное противостояние в УПЛ. Хотя соперники решают разные турнирные задачи. "Рух" и "Минай" готовы отдать все силы ради положительного результата.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч десятого тура УПЛ состоится в воскресенье, восьмого октября, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно смотреть на Общественном, Спорт 1 и YouTube.

УПЛ. 10-й тур

"Рух" (Львов) – ФК "Минай"

VBET Лига. 10-й тур

08 октября, Львов, Стадион "Арена Львов", 15:00.

Арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)

Видеотрансляция: Суспільне, YouTube-канал "УПЛ ТБ"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

По теме
yellow-arrow
Разборки двух столиц. Текстовый онлайн матча УПЛ Оболонь - Металлист 1925
yellow-arrow
Эдмар: Хочется, чтобы как можно скорее кончилась война и мы вернулись в Харьков
yellow-arrow
Оболонь - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде