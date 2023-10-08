"Мы знаем о сильных и слабых сторонах оппонента". Защитник Кривбасса - об игре с Черноморцем

Сегодня в 17:00 в рамках 10 тура УПЛ встретятся "Кривбасс" - "Черноморец". Защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков рассказал, как проходила подготовка к сегодняшней игре.

Стецьков заявил, что перед каждой игрой команда настраивается одинаково, у него всегда только позитивные мысли перед игрой, несмотря на то, с какой командой ему придется сыграть.

Как всегда, мы сделаем все для победы, потому что "Кривбасс" в каждой встрече могут удовлетворить только три очка. После последних двух матчей есть определенный осадок, но мы разбираем ошибки, остаемся единой командой и двигаемся дальше.

Защитник криворожского "Кривбасса" охарактеризовал "Черноморец" как сильного соперника:

"Черноморец" играет в комбинированный футбол, использует высокий прессинг. Мы недавно встречались в Кубке, поэтому знаем о сильных и слабых сторонах оппонента. Вернидуб против Григорчука? Это также будет дуэль двух сильных укра инских специалистов.

Напомним, UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию матча.