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"Мы знаем о сильных и слабых сторонах оппонента". Защитник Кривбасса - об игре с Черноморцем
Тимур Стецьков о сегодняшнем матче с Черноморцем
Фото: УПЛ
Сегодня в 17:00 в рамках 10 тура УПЛ встретятся "Кривбасс" - "Черноморец". Защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков рассказал, как проходила подготовка к сегодняшней игре.
Стецьков заявил, что перед каждой игрой команда настраивается одинаково, у него всегда только позитивные мысли перед игрой, несмотря на то, с какой командой ему придется сыграть.
Как всегда, мы сделаем все для победы, потому что "Кривбасс" в каждой встрече могут удовлетворить только три очка. После последних двух матчей есть определенный осадок, но мы разбираем ошибки, остаемся единой командой и двигаемся дальше.
Защитник криворожского "Кривбасса" охарактеризовал "Черноморец" как сильного соперника:
"Черноморец" играет в комбинированный футбол, использует высокий прессинг. Мы недавно встречались в Кубке, поэтому знаем о сильных и слабых сторонах оппонента. Вернидуб против Григорчука? Это также будет дуэль двух сильных укра
инских специалистов.
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