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"Мы знаем о сильных и слабых сторонах оппонента". Защитник Кривбасса - об игре с Черноморцем

Премьер-лига
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Тимур Стецьков о сегодняшнем матче с Черноморцем

"Мы знаем о сильных и слабых сторонах оппонента". Защитник Кривбасса - об игре с Черноморцем

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 17:00 в рамках 10 тура УПЛ встретятся "Кривбасс" - "Черноморец". Защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков рассказал, как проходила подготовка к сегодняшней игре.

Стецьков заявил, что перед каждой игрой команда настраивается одинаково, у него всегда только позитивные мысли перед игрой, несмотря на то, с какой командой ему придется сыграть.

Как всегда, мы сделаем все для победы, потому что "Кривбасс" в каждой встрече могут удовлетворить только три очка. После последних двух матчей есть определенный осадок, но мы разбираем ошибки, остаемся единой командой и двигаемся дальше.

Защитник криворожского "Кривбасса" охарактеризовал "Черноморец" как сильного соперника:

"Черноморец" играет в комбинированный футбол, использует высокий прессинг. Мы недавно встречались в Кубке, поэтому знаем о сильных и слабых сторонах оппонента. Вернидуб против Григорчука? Это также будет дуэль двух сильных укра

инских специалистов.

Напомним, UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию матча.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Украинская Премьер-лига
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Источник:
ФК Кривбас

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