Кривбасс - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Кривбасс" и "Черноморец" приятно удивляют своих болельщиков, находясь в группе среди лидеров турнирной таблицы. Их очная встреча чрезвычайно важна в борьбе за перспективы.

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Матч десятого тура УПЛ состоится в воскресенье, восьмого октября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно смотреть на YouTube.

Украинская Премьер-лига, десятый тур

8 октября 2023. Кривой Рог, “Горняк”

Телетрансляция – Ютуб