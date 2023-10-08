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Кривбасс - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - ФК Кривбас
"Кривбасс" и "Черноморец" приятно удивляют своих болельщиков, находясь в группе среди лидеров турнирной таблицы. Их очная встреча чрезвычайно важна в борьбе за перспективы.
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Матч десятого тура УПЛ состоится в воскресенье, восьмого октября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно смотреть на YouTube.
Украинская Премьер-лига, десятый тур
8 октября 2023. Кривой Рог, “Горняк”
“Кривбасс” 17:00 “Черноморец”
Телетрансляция – Ютуб
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