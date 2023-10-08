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Кривбасс - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Кривбасс - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кривбасс - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" и "Черноморец" приятно удивляют своих болельщиков, находясь в группе среди лидеров турнирной таблицы. Их очная встреча чрезвычайно важна в борьбе за перспективы.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч десятого тура УПЛ состоится в воскресенье, восьмого октября, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно смотреть на YouTube.

Украинская Премьер-лига, десятый тур

8 октября 2023. Кривой Рог, “Горняк”

“Кривбасс” 17:00 “Черноморец”

Телетрансляция – Ютуб

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