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УПЛ. Оболонь — Металлист 1925 1:0. Тяжелая победа над обескровленным соперником

Премьер-лига
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(1 голосов)

Подопечные Валерия Иващенко добыли вторую подряд победу в УПЛ

УПЛ. Оболонь — Металлист 1925 1:0. Тяжелая победа над обескровленным соперником

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

На "Оболонь-Арену" сегодня вышли команды, от которых больше всего ждали нулевую ничью, ведь они обе имеют недостаток забитых мячей. Однако несколько выше мотивация была у "пивоваров". Все же две победы подряд (одна из которых над "Динамо" в Кубке) — это не шутки.

Валерий Иващенко решил выпустить со старта нескольких героев кубкового матча (в частности, Суханова и Косовского). У харьковчан стоит отметить выход в основном составе Марьяна Фарины. Ранее бывший игрок "Шахтера" выходил преимущественно на замену, поэтому интересно было посмотреть на него со стартового свистка.

УПЛ. Оболонь — Металлист 1925 1:0. Тяжелая победа над обескровленным соперником - изображение 1

В дебюте поединка ожидаемо лидировали хозяева. "Оболонь" привычно выглядела сплоченным коллективом, который собирается вокруг своего капитана — Александра Рыбки. Кипер в четвертый раз подряд выходит на поле и своей игрой доказывает, что ему стоит доверять место в основе. За условных 10 минут им удалось дважды обокрасть Вачиберадзе и Ари Моуру, которые отличаются хорошей техникой. Да еще и два стандарта заработали "пивовары", что тоже показало характер всего последующего поединка. В дальнейшем было заметно силовую борьбу в защите и умышленное подставление под фолы в атаке от обеих команд. В этом плане наиболее заметным был Приймак — настоящий "хребет" киевской команды. Он показывал, что готов как угодно подставиться под мяч, чтобы подстраховать одноклубников.

Подопечные Эдмара, пытаясь справиться с давлением гостей, больше держали мяч на своей половине поля (однако Ари Моура все же попытался пробить по воротам Рыбки). Но это не мешало "Оболони" выстраивать размашистые атаки, хотя они и не были результативными. Краснопир дважды откликался на подачи партнеров, и только перехват от Дубка и вывод 95-го номера "пивоваров" на рандеву с Мозилем закончилось первым голом в матче.

УПЛ. Оболонь — Металлист 1925 1:0. Тяжелая победа над обескровленным соперником - изображение 2

Харьковчане после забитого мяча пытались поджимать соперника к собственным воротам и прессинговали при каждой попытке выхода в атаку. Но команда Валерия Иващенко удержала преимущество до свистка на перерыв.

Второй тайм начался с большей активности "желто-синих". Сразу было заметно, ради чего Эдмар освежил атакующее звено, ведь Юсов дважды имел возможность отличиться. Однако если сначала он не попал головой в створ ворот после сброса Жичикова, то в дальнейшем 14-й номер попал прямо в руки Рыбке.

УПЛ. Оболонь — Металлист 1925 1:0. Тяжелая победа над обескровленным соперником - изображение 3

Однако звено обороны действовало слишком нервно и это вылилось во вторую желтую для Курило. Центрбек "Металлиста 1925" уже срывал атаку хозяев поля в первом тайме, поэтому на этот раз он поступил точно так же.

В целом "пивовары" играли по счету, однако катастрофа для гостей только начиналась. Харьковчане никак не могли прорвать оборону "Оболони" и дойти до финальной трети, поэтому вынуждены были бросать все силы. Но на 80-й минуте Мозиль несколько перестарался с выходом на соперника за пределами поля и влетел коленом в корпус Таранусе. Рефери был бескомпромиссным — удаление с поля.

Ситуация осложнилась еще и тем, что "Металлист 1925" остался без замен, поэтому рамку ворот должен был защищать Червак. Однако несмотря на все попытки воспользоваться отсутствием двух игроков соперника, команда Валерия Иващенко так и не увеличила преимущество в счете. Защитник "желто-синих" пошел по стопам Жиру, но его команда в третий раз подряд потерпела поражение. А "Оболонь" благодаря тяжелой победе наконец-то вырвалась из зоны переходных матчей. Один вопрос: удастся ли киевлянам развить успех и в дальнейшем?

УПЛ. Оболонь — Металлист 1925 1:0. Тяжелая победа над обескровленным соперником - изображение 4

фото: Алина Ерофеева

УПЛ. Десятый тур

08.10.2023. Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле — Дмитрий Кубряк

"Оболонь" — "Металлист 1925" 1:0

Голы: Краснопир 32

"Оболонь": Рыбка — Мединский (Нагиев 90), Карась, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко — Дубко (Черненко 79), Косовский, Мороз — Суханов (Тарануха 46), Краснопир (Груша 79)

"Металлист 1925": Мозиль — Жичиков, Фарина, Курило, Червак — Вачиберадзе (Бычек 75), Габелок — Ари (Русин 46), Дмитренко (Андрей Ткачук 61) — Сидоров (Юсов 46), Борячук (Чирук 75)

Предупреждения: Прокопенко 40, Мороз 74, Дубко 76

Удаление: Курило 60 (вторая желтая), Мозиль 80 (прямая красная)

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В статье: Оболонь (Киев) УПЛ Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (14)
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Kondor (Веселе)
08.10.2023 в 16:17
А никому не интересно,почему ВАР не подтвердил свое решение ни четким повтором ни начертанием линий?
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0
-1
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Бapceлиниyc
08.10.2023 в 16:19
Уже нет. Ты ж уже всё в своём первом комменте написал.
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0
-1
Kondor (Веселе)
08.10.2023 в 15:19
Я понимаю-судьи тянут Динамо...Как бы в угоду президенту тянут Кривбасс...Ну зачем так явно крышевать команду однодневку? Только потому,что киевские спортивные чинуши решили превратить Киев в футбольные Васюки?
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+1
-3
avatar
Djon (Україна)
08.10.2023 в 15:24
г0нд0н веселий, що ти мелеш, тупе створіння, нормальне суддівство, гол 100%, обидві червоні по ділу, то, що Металист не який,так це його проблеми
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+3
-3
Kondor (Веселе)
08.10.2023 в 15:33
Сам ты г0нд0н использованный
+3
-3
Kondor (Веселе)
08.10.2023 в 15:49
Гол из 100% офсайда
+2
-1
avatar
Djon (Україна)
08.10.2023 в 16:02
ти веселий г0нд0н, ще й сліпий
Ответить
0
-2
Kondor (Веселе)
08.10.2023 в 16:13
Это ты слепой C0Nд0M использованный
+1
-1
Kondor (Веселе)
08.10.2023 в 15:03
Люди!!! Сколько можно терпеть эту все разрастающую заразу-популяцию судей -угодников?
Ответить
+3
-2
avatar
Djon (Україна)
08.10.2023 в 15:27
г0нд0н веселий, не можеш терпіти, то й не терпи, тупе створіння
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+2
-3
avatar
Бapceлиниyc
08.10.2023 в 16:09
Чего людей оскорбляешь, гонджон? Он тебя, как-то трогал, цеплял?
+1
-1
Kondor (Веселе)
08.10.2023 в 16:11
Сам ты C0Nд0M использованный
+2
-1
avatar
Бapceлиниyc
08.10.2023 в 16:13
А ещё типа украинец... тьфу нах.. быдло блъ..
+1
-1
avatar
Djon (Україна)
08.10.2023 в 16:39
барселингус, бидло у дзеркалі побачишь
Ответить
0
0

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