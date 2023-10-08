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Одержит ли Минай в этой игре победу? Составь на матч Рух - Минай

Премьер-лига
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Составы на Рух - Минай

Одержит ли Минай в этой игре победу? Составь на матч Рух - Минай

fcrukh.com

UA-Футбол
Новина українською

Продолжается десятый тур УПЛ. Сегодня встретятся команды "Рух" - "Минай".

В этом сезоне "Минай" не показывает себя с лучшей стороны, он идет на последнем месте, не одержав ни одной победы. У команды "Рух" ситуация лучше, она занимает шестое место в турнирной таблице.

"Рух": Ледвой – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Соломон, Климчук.

"Минай": Бандура, Немчанинов, Солдат, Витенчук, Мельник, Рогозинский, Булеза, Гуничев, Одарюк, Твердохлеб, Кораблин.

Напомним, что сайт UА-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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В статье: Украинская Премьер-лига ФК Минай Рух
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