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Одержит ли Минай в этой игре победу? Составь на матч Рух - Минай
Составы на Рух - Минай
fcrukh.com
Продолжается десятый тур УПЛ. Сегодня встретятся команды "Рух" - "Минай".
В этом сезоне "Минай" не показывает себя с лучшей стороны, он идет на последнем месте, не одержав ни одной победы. У команды "Рух" ситуация лучше, она занимает шестое место в турнирной таблице.
"Рух": Ледвой – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Соломон, Климчук.
"Минай": Бандура, Немчанинов, Солдат, Витенчук, Мельник, Рогозинский, Булеза, Гуничев, Одарюк, Твердохлеб, Кораблин.
Напомним, что сайт UА-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.
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