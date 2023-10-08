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Сосед соседу не даст сыграть на победу. Рух - Минай 0:0
Команды так и не забили
fcrukh.com
По всем предматчевым раскладам "Минай" приехал во Львов на матч против "Руха" в качестве аутсайдера.
Львовяне выдали отличный старт при привлекательной игре. Отошли после некоторого спада без побед, чтобы в прошлом туре в классном матче грохнуть "Кривбасс".
"Минай" объективно выдал худший из всех команд УПЛ старт сезона, взял только три очка в девяти матчах (причем без побед) и закрепился на последнем месте. И дело не только в судейских скандалах, о которых постоянно говорят закарпатцы (наше судейство является странным по своей сути, а не только в матчах с "Минаем"), а в игре, которую показывает команда.
Тем не менее, зная Шарана и команду, можно было предположить, что просто так "Минай" игру соседям не отдаст.
Пономарев выставил в старте уже традиционную линию обороны, но также традиционно поиграл с атакующими игроками, благо выбор у тренера есть. Поддерживать традиционного Климчука на острие вышли Соломон и Теслюк на флангах. Также в старте оказался Плюмен.
У "Миная" по сравнению с прошлым матчем было три изменения. В старте вышли Солдат, Мельник и Рогозинский. Вишневский, который недавно восстановился после повреждения, пока что остался в запасе.
Первый тайм команды выдали не самый интересный. "Рух" на правах хозяина и фаворита прибрал инициативу, однако с обострением у львовян до перерыва как=то не очень задалось. Выделялся и был активным Плюмен, который хотел зарекомендовать себя. Пару раз вроде и неплохие забросы на Климчука пришлись не только на игрока, но и в офсайд.
А вот "Минай" почти традиционно игравший от обороны, время от времени создавал свои подходы – навесы с флангов, навесы с штрафных. Эти простейшие вещи заставляют говорить о том, что пару раз закарпатцы были точно ближе к взятию ворот, чем хозяева. Рогозинский даже в падении через себя пытался пробить – эффектный эпизод, который так и не получился.
"Рух" во втором тайме добавил, замены Пономарева традиционно сыграли, шансы у львовян были, причем неплохие – но, не сегодня.
В начале тайма Эдсон после флангового паса и рикошета переправлял мяч в ворота, но угодил в штангу. Штанга спасла закарпатцев и ближе к концу тайма, когда Квасница прорвавшись флангом скинул под удар Пастуху. В итоге, Илья даже забил, после того как Бандура выпустил мяч после дальнего удара, но при этом находился в офсайде.
"Минай" фактически весь тайм оборонялся, хотя один свой момент создал. Намек на момент. Когда после скидки Гуничева Твердохлеб врывался в зону, при этом Слюбик, казалось, упал в борьбе по собственной инициативе. Игрок "Миная" вываливался один на один, но судья не дал доиграть эпизод и свистнул фол в атаке. Это вызвало бурную реакцию Шарана, который получил желтую и теперь нам снова будет о чем (о судейтсве) поговорить после матча, тем более что толкового повтора мы так и не увидели.
В концовке тайма "Рух" наседал, "Минай" отбивался и все-таки выгрыз ничью.
0:0, матч, который так и не качнулся в сторону любой из сторон. "Рух" упустил свои шансы, хотя были варианты и у "Миная".
Соседская ничья, которую закарпатцы могут записать в актив.
Тем не менее, "Минай" все еще без побед, а "Рух" упустил возможность выйти на ситуативное первое место.
10-й тур УПЛ, сезон 2023/24
8 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Судья: Александр Соловьян (Киевская область)
"Рух" (Львов) – ФК "Минай" 0:0
Предупреждения: Теслюк - Рогозинский, Дмитрук, Кораблин
"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман (Таллес, 56), Эдсон (Пастух, 70), Теслюк, Соломон (Рунич, 77), Климчук (Квасница, 46)
"Минай": Бандура, Немчанинов, Солдат, Витенчук, Мельник, Рогозинский (Ралюченко, 83), Булеза, Гуничев (Вишневский, 72), Одарюк (Дмитрук, 67), Твердохлеб, Кораблин
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