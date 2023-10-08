Защитник Кривбасса: Хочется взять реванш у Черноморца

Защитник "Кривбасса" Хрвое Илич поделился текущим состоянием команды.

“ – Хрвое, какое настроение в команде. Или уже забыли об игре против "Руха"?

– Да, двигаемся дальше. Но неприятно проигрывать дома. Тем более, мы вели 1:0 и ничего не предвещало беды. Но пока все хорошо, настроение боевое. Мы настроены реабилитироваться уже в этом матче.

– Какие ожидания от воскресной игры?

– Хочется взять реванш против "Черноморца" за ту досадную кубковую неудачу. Надеюсь, это нас мотивирует и поможет получить положительный результат.

– Заглядывает ли команда в таблицу?

– Пока очень большая плотность в таблице. Ты можешь проиграть один или два матча подряд, и команды снизу тебя догонят. Мы настроены на “Черноморец” решительно. Нужна победа, чтобы улучшить турнирное положение.

– После дисквалификации "Кривбасса" сможет помочь в воскресенье Кожушко. Как это классная новость для команды?

– Очень классная. Олег возвращается, он – важный игрок для нас, забивает в последних матчах. Уверен, Кожушко поможет нам выглядеть на поле еще более уверенно”, - сказал Илич.