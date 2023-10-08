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Защитник Кривбасса: Хочется взять реванш у Черноморца
Пока они борются за место в зоне еврокубков
Фото: fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Хрвое Илич поделился текущим состоянием команды.
“ – Хрвое, какое настроение в команде. Или уже забыли об игре против "Руха"?
– Да, двигаемся дальше. Но неприятно проигрывать дома. Тем более, мы вели 1:0 и ничего не предвещало беды. Но пока все хорошо, настроение боевое. Мы настроены реабилитироваться уже в этом матче.
– Какие ожидания от воскресной игры?
– Хочется взять реванш против "Черноморца" за ту досадную кубковую неудачу. Надеюсь, это нас мотивирует и поможет получить положительный результат.
– Заглядывает ли команда в таблицу?
– Пока очень большая плотность в таблице. Ты можешь проиграть один или два матча подряд, и команды снизу тебя догонят. Мы настроены на “Черноморец” решительно. Нужна победа, чтобы улучшить турнирное положение.
– После дисквалификации "Кривбасса" сможет помочь в воскресенье Кожушко. Как это классная новость для команды?
– Очень классная. Олег возвращается, он – важный игрок для нас, забивает в последних матчах. Уверен, Кожушко поможет нам выглядеть на поле еще более уверенно”, - сказал Илич.
27 сентября "Черноморец" и "Кривбасс" встречались в Кубке Украины. Тогда "моряки" победили со счетом 2:1.
Сегодня, 8 октября, команды проведут очный матч в чемпионате. Стартовый свисток запланирован на 17:00. Добавим, что коллективы идут бок о бок в турнирной таблице: "Кривбасс" занимает третье место, "Черноморец" идет на четвертом. Разрыв между ними составляет одно очко.
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