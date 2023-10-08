Судаков стал лучшим футболистом Шахтера в сентябре

"Шахтер" определил лучшего игрока команды в сентябре. Болельщики отдали победу в этой номинации Георгию Судакову.

Опрос проходил в соцсетях. 45,4% респондентов проголосовали за Судакова. Самым близким конкурентом 21-летнего полузащитника стал капитан горняков Тарас Степаненко, за которого отдали свои голоса 35% опрошенных. В четверку также вошли Александр Зубков и Егор Назарина. Всего 7 161 человек проголосовал в этом опросе.

Судаков провел в сентябре шесть матчей в составе “Шахтера”: четыре в чемпионате Украины, один в Лиге чемпионов и еще один в Кубке Украины. В пяти из них он появился в основном составе.

В общей сложности за этот период Судаков отметился двумя голами и записал в свой пассив одну желтую карточку.