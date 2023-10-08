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Судаков стал лучшим футболистом Шахтера в сентябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Обогнал в голосовании Степаненко

Судаков стал лучшим футболистом Шахтера в сентябре

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" определил лучшего игрока команды в сентябре. Болельщики отдали победу в этой номинации Георгию Судакову.

Опрос проходил в соцсетях. 45,4% респондентов проголосовали за Судакова. Самым близким конкурентом 21-летнего полузащитника стал капитан горняков Тарас Степаненко, за которого отдали свои голоса 35% опрошенных. В четверку также вошли Александр Зубков и Егор Назарина. Всего 7 161 человек проголосовал в этом опросе.

Судаков провел в сентябре шесть матчей в составе “Шахтера”: четыре в чемпионате Украины, один в Лиге чемпионов и еще один в Кубке Украины. В пяти из них он появился в основном составе.

В общей сложности за этот период Судаков отметился двумя голами и записал в свой пассив одну желтую карточку.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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