В матче Оболонь - Металлист 1925 защитнику пришлось встать в ворота

В рамках 10 тура УПЛ, встретились команды "Оболонь" - "Металлист 1925". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу "пивоваров".

Хозяева поля открыли счет в середине второго тайма. Нападающий Игорь Краснопир пробил в дальний угол, после проверки ВАР арбитр засчитал гол.

За 10 минут до конца встречи вратарь "Металлиста 1925" получил красную карточку. Мозиль грубо сыграл против форварда "Оболони" Таранухи. Из-за того, что тренеры харьковчан использовали все замены, в ворота пришлось стать защитнику Вадиму Черваку.

Это первая домашняя победа для "Оболони", а "Металлист 1925" потерпел второе поражение. На данный момент "Оболонь" занимает 10 место с 12 очками, а "Металлист 1925" 11 место с 11 очками.