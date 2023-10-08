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В матче Оболонь - Металлист 1925 защитнику пришлось встать в ворота

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В матче произошел редкий эпизод

В матче Оболонь - Металлист 1925 защитнику пришлось встать в ворота

Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 10 тура УПЛ, встретились команды "Оболонь" - "Металлист 1925". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу "пивоваров".

Хозяева поля открыли счет в середине второго тайма. Нападающий Игорь Краснопир пробил в дальний угол, после проверки ВАР арбитр засчитал гол.

За 10 минут до конца встречи вратарь "Металлиста 1925" получил красную карточку. Мозиль грубо сыграл против форварда "Оболони" Таранухи. Из-за того, что тренеры харьковчан использовали все замены, в ворота пришлось стать защитнику Вадиму Черваку.

Это первая домашняя победа для "Оболони", а "Металлист 1925" потерпел второе поражение. На данный момент "Оболонь" занимает 10 место с 12 очками, а "Металлист 1925" 11 место с 11 очками.

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В статье: Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (4)
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Бapceлиниyc
08.10.2023 в 16:28
Тьху на тебе ще раз, хамло бидлуватне.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.10.2023 в 15:57
"на ворота"??? алени, ...дь!
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+1
0
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Бapceлиниyc
08.10.2023 в 16:26
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0
0
Kondor (Веселе)
08.10.2023 в 15:03
Люди!!! Сколько можно терпеть эту все разрастающую заразу-популяцию судей -угодников?
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-1

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