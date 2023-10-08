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Черноморец: определен еще один секрет побед одесской команды

Премьер-лига
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Тот случай, когда "белые" начинают и выигрывают

Черноморец: определен еще один секрет побед одесской команды

ФК "Черноморец"

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В футболе, как и в других игровых видах спорта в целом, все зависит не только от квалификации игроков, опыта тренеров, физической готовности или тактических схем. Большое значение имеет и такой фактор, как везение – или как часто говорят спортсмены, фарт. Похоже, что в сезоне-2023/24 он стал союзником одесского "Черноморца", который удачно выступает не только в чемпионате, а в текущем кубковом розыгрыше.

Чуть больше месяца назад, после поединка 6-го тура с ровенским "Вересом", в турнирных делах "моряков" стала заметна одна интересная особенность: результаты матчей "Черноморца" зависят от… формы. Имеется ввиду не физическая готовность футболистов, а экипировка. Когда команда Романа Григорчука выходила на поле в черно-синей форме, она неизменно проигрывала (так было в поединках с "Колосом", полтавской "Ворсклой" и уже упоминавшимся "Вересом"), когда же появлялась в белой – одерживала победу (так было с ЛНЗ, киевскими "Оболонью", "Динамо" и в кубковой встрече с "Левым берегом").

На эту особенность обратили внимание в соцсетях и одесские болельщики, убедившиеся в значении фартовой белой формы в последующих четырех матчах. Ни в одном из них "Черноморец" не уступал: три выигрыша (у житомирского "Полесья", "Александрии" и в кубковом поединке с криворожским "Кривбассом") и одна ничья, которая учитывая непростой сценарий матча с луганской "Зарей" в определенной степени равноценна победе!

Если подытожить показатели, то во всех восьми матчах в белой форме "Черноморец" преуспевал, а во всех трех, сыгранных в черно-синей были зафиксированы поражения.

Интересно, как оно будет сегодня в поединке 10-го тура "Кривбасс" – "Черноморец", в котором "моряки" будут играть в нефартовой форме? Ответ на этот вопрос получим вечером.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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anathol (Одесса)
08.10.2023 в 16:59
Так наоборот - у ЛНЗ выиграли, "Колосу" проиграли!
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2023 в 18:10
А ну не ламай теорію!
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