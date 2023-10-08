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Оболонь - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа "пивоваров"
Фото: УПЛ
В рамках 10-го тура чемпионата Украины подопечные Валерия Иващенко минимально на своем поле обыграли команду Олега Голодюка. Победу "пивоварам" принес гол нападающего Игоря Краснопира на 32-й минуте встречи. После этого поединка "Оболонь" занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Металлист 1925" - 11-е.
УПЛ. Десятый тур
08.10.2023. Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле — Дмитрий Кубряк
Голы: Краснопир 32
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Комментарии (2)
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Американец 2000
08.10.2023 в 17:15
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xo66it (Оболонський Рейх)
08.10.2023 в 17:29
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