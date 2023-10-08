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Оболонь - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа "пивоваров"

Оболонь - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Украины подопечные Валерия Иващенко минимально на своем поле обыграли команду Олега Голодюка. Победу "пивоварам" принес гол нападающего Игоря Краснопира на 32-й минуте встречи. После этого поединка "Оболонь" занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Металлист 1925" - 11-е.

УПЛ. Десятый тур

08.10.2023. Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле — Дмитрий Кубряк

"Оболонь" — "Металлист 1925" 1:0

Голы: Краснопир 32

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В статье: Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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Американец 2000
08.10.2023 в 17:15
Это просто беспредел (((((((((Пятиметровый офсайд (((((((((Что это за судейство ??????Предлагаю Металлисту 25 не молчать , а высказать протест и отказаться от таких игр ((((( Лучше вообще сняться с соревнований чем терпеть такой позор (((((((
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xo66it (Оболонський Рейх)
08.10.2023 в 17:29
Цілком згоден. Краще знятися та й годі
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