Оболонь - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео гола

Это просто беспредел (((((((((Пятиметровый офсайд (((((((((Что это за судейство ??????Предлагаю Металлисту 25 не молчать , а высказать протест и отказаться от таких игр ((((( Лучше вообще сняться с соревнований чем терпеть такой позор (((((((