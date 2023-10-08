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Иващенко: Надо спокойнее брать мяч под контроль, будем общаться с ребятами

Премьер-лига
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Наставник "пивоваров" о победе над "Металлистом 1925"

Иващенко: Надо спокойнее брать мяч под контроль, будем общаться с ребятами

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал победу своей команды над "Металлистом 1925" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Была нервная игра. Мы забили в первом тайме один мяч, но этого мало, чтобы чувствовать себя спокойно и на поле, и на тренерской скамье. Эмоции, результат давили на ребят. Для того, чтобы раскованнее себя чувствовать, надо забивать больше.

Надо спокойнее брать мяч под контроль, но это технические моменты, будем общаться с ребятами. Победа была тяжелой. Слава Богу, что удалось забить один мяч, потому что они нелегко даются нам", - рассказал наставник "пивоваров".

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В статье: Валерий Иващенко Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ ТБ

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