Голодюк: Мы в каждом туре говорим, что виноваты судьи, и от этого страдают одни и те же команды

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал поражение от "Оболони" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Первый тайм прошел не так, как мы планировали. Было много борьбы. Это то, чем славится "Оболонь", и в этом компоненте она нас переиграла. Второй тайм начали неплохо, но случилось удаление, после которого было тяжело. То, что было после второго удаления, трудно назвать футболом.

Относительно удаления Курило, то я не понимаю трактовку судейскую. Мы в каждом туре говорим, что виноваты судьи, и от этого страдают одни и те же команды. Один персонаж говорит, что он не поднимает офсайд, другой говорит, что должен дать карточку, потому что он не поднял. Замкнутый круг, а страдают команды", - рассказал Голодюк.