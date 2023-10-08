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Голодюк: Мы в каждом туре говорим, что виноваты судьи, и от этого страдают одни и те же команды
Коуч харьковчан о поражении от "пивоваров"
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал
"Первый тайм прошел не так, как мы планировали. Было много борьбы. Это то, чем славится "Оболонь", и в этом компоненте она нас переиграла. Второй тайм начали неплохо, но случилось удаление, после которого было тяжело. То, что было после второго удаления, трудно назвать футболом.
Относительно удаления Курило, то я не понимаю трактовку судейскую. Мы в каждом туре говорим, что виноваты судьи, и от этого страдают одни и те же команды. Один персонаж говорит, что он не поднимает офсайд, другой говорит, что должен дать карточку, потому что он не поднял. Замкнутый круг, а страдают команды", - рассказал Голодюк.
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