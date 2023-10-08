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Тур, полный нулевых ничьих. Рух - Минай 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух - Минай ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Тур, полный нулевых ничьих. Рух - Минай 0:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Рух"

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Уже третья игра этого тура заканчивается со счетом 0:0. Восемь игр подряд подопечные Виталия Пономарева забивали мячи соперникам. Если бы смогли реализовать момент сегодня, повторили бы клубный рекорд.

Владимир Шаран провел 300-й матч УПЛ в качестве тренера. Его команда идет последней в турнирной таблице, поэтому заработанный балл можно считать не плохим результатом.

"Рух" идут пятыми. 16 баллов, одна победа в последних пяти матчах.

10-й тур УПЛ, сезон 2023/24
8 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Судья: Александр Соловьян (Киевская область)
"Рух" (Львов) - ФК "Минай" 0:0

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай
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