Тур, полный нулевых ничьих. Рух - Минай 0:0. Видеообзор матча

Уже третья игра этого тура заканчивается со счетом 0:0. Восемь игр подряд подопечные Виталия Пономарева забивали мячи соперникам. Если бы смогли реализовать момент сегодня, повторили бы клубный рекорд.

Владимир Шаран провел 300-й матч УПЛ в качестве тренера. Его команда идет последней в турнирной таблице, поэтому заработанный балл можно считать не плохим результатом.

"Рух" идут пятыми. 16 баллов, одна победа в последних пяти матчах.