Пономарев: Когда соперник играет так, как сегодня Минай, нам сложно преодолевать оборону

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал нулевую ничью с "Минаем" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Хотели победить, владели инициативой, но будем работать над позиционным футболом, над позиционными атаками. Когда соперник играет так, как сегодня "Минай", нам сложно преодолевать оборону. Хотя моменты были, но не реализовали их.

"Минай" сыграл в тот футбол, который мы предполагали. Однако такая тактика также имеет право на жизнь. Они достигли своего, хотя я и не знаю, какая у них задача была. Мы были готовы к различным вариантам. "Минаю" было нужно побеждать в этом матче, учитывая турнирную таблицу.

В перерыве просил подопечных играть более собранно, спокойнее работать с мячом. В то же время делать все быстрее, потому что мы очень долго готовили атаки, и "Минай" успевал перестраиваться", - рассказал Пономарев.