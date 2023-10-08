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УПЛ. Кривбасс - Черноморец 1:0. Встречайте нового лидера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Единственный гол в матче был забит после пенальти 

УПЛ. Кривбасс - Черноморец 1:0. Встречайте нового лидера

Фото: Кривбас/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

“Кривбасс” взял своего рода реванш у “Черноморца” за недавнее поражение в Кубке Украины. Единственный гол забил Клим Приходько, реализовав пенальти. “Кривбасс” – новый лидер УПЛ.

“Кривбасс” перед матчем потерял Хомченовского и Илича, а на старте игры травму получил и Вакулко. Атакующий потенциал криворожан заметно пострадал, но не только кадровые проблемы хозяев определили характер матча. И “Кривбасс”, и “Черноморец” сделали акцент на скорости, энергии, прессинге. Созидания и “паузы” было меньше.

Так в матче и создавались моменты – после хаоса и ошибок, и на скоростных подключениях. К примеру удар Приходько на старте матча. Дибанго выполнил классную подачу в штрафную, а Приходько ударил прямо в Варакуту.

“Черноморец” ответил острым выпадом Бойчука, но Клищук успел выйти из ворот, и выбить мяч. Хавбек одесситов безуспешно пытался нарисовать фол.

В дальнейшем команды сосредоточились на борьбе, и все остальные моменты оставили на втором тайм.

Задерака остро пробивал на старте второй половиной игры, но не попал в ворота. А затем случился эпизод с пенальти. Шпорн наивно действовал в своей штрафной, и Кузыку удалось нарваться на фол. С 11 метров точно пробил Приходько.

Забив гол, “Кривбасс” отдал инициативу “Черноморцу”, у одесситов были шансы – удар Дада, Иеде. Но не хватало точности. С ударом Васильева со штрафного справился Клищук. У хозяев вновь не забил Задерака.

1:0 – тяжелый, уже по-настоящему осенний матч, не вызывающий много эмоций. “Кривбасс” в лидерах, но понимает, что все еще впереди.

Украинская Премьер-лига, десятый тур. Кривой Рог, “Горняк”

“Кривбасс” – “Черноморец” 1:0

Гол: Приходько 58 (пен.)

“Кривбасс”: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Приходько, Бизимана – Задерака, Вакулко (Татарков 8, Семотюк 84), Кузык (По 60) – Кожушко

“Черноморец”: Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Дада (Бадибанга 78), Васильев, Шпорн (Авагимян 78) – Бойчук (Вакула 46), Хадида (Иеде 46), Штогрин

Предупреждения: Кузык 37, Бескоровайный 78, Понедельник 82

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В статье: Роман Григорчук Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) УПЛ
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Комментарии (24)
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Cassid (Kiev)
08.10.2023 в 19:56
В этом сезоне арбитры решили играть ва-банк. И раньше спорные эпизоды бывали, но сейчас просто не скрываются. При чем берут кто больше даст.
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+1
0
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scorpius (Ck)
08.10.2023 в 19:33
Пенальти мутный, на повторах ни разу не убедил в своей 100%ности. Я так понял на ВАР сегодня зажмотились?
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+1
0
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jnp49 (ОДЕССА)
08.10.2023 в 19:24
Сколько раз не пересматривал контакта (нарушения) со стороны Шпорна так и не увидел. Игрок КРИВБАССА явно нырнул "рыбкой", а Шурман на это и купился. Другой арбитр вполне мог дать горчичник за симуляцию.., ну и всего ТРИ добавленных минуты - говорят о многом...
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+2
0
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Бapceлиниyc
08.10.2023 в 19:32
Да, я тоже думал, шо будет 5. Но судья дал 3, ну, шоб, как бы чего не... Момент с пеналем к сожалению не видел, варил сардельки, но, если вы тут все так рьяно утверждаете, шо пеналь абсолютно левый, то так наверное оно и было. В мире много несправедливого... и завтра дадут уже вам...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.10.2023 в 19:51
сарделиниус)))
0
0
avatar
Бapceлиниyc
08.10.2023 в 19:57
сардонический
0
0
наварін (Київ)
08.10.2023 в 19:18
Що значить везіння. У матчі з Рухом був рівно такий же частокіл ніг , як і сьогодні, але сьогодні м"яч попадав в ноги, тулуби, а в ситуації з Рухом, ну так пролетів під стійку....
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0
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
08.10.2023 в 19:16
Ну, кАроче -- Зе всех купил, сам видел, сам заносил судьям! Тепер питання тим, хто тут виє про пенальті..........а одесити навіть не сперечались, просто мовчки прийняли рішення судді. Кривбас з перемогою!
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+1
-3
efim423 (odessa)
08.10.2023 в 19:21
пи.зд.уна включаешь уже . четыре игрока черномрца подошли к судье , открой матч ещё раз
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+1
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
08.10.2023 в 20:12
Та звідки мені знать, що ти там включив. Як підійшли, так і відійшли. Але більша частина стояла і не мичала, на відміну від тебе.
0
0
sinovich
08.10.2023 в 19:25
Єто серьезное заявление. Нужно идти в прокуратуру. Зе преступник?
Ответить
0
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
08.10.2023 в 20:13
Школярики уроки не вчать, а все про футбол пишуть.........вони все знають.
0
0
efim423 (odessa)
08.10.2023 в 19:09
обсалютно левый пенальти .в моменте нарушения голом и не пахло , ныряло как подкошеное и ту же поднялось , выр.одок судья
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+3
0
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Бapceлиниyc
08.10.2023 в 19:20
Фима, да не волнуйтесь вы так, Черноморец в этом сезоне из упл уже не вылетит. Будет президент из Одессы, будут и вам пенальти, ну.
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+3
0
balamyt (Boston)
08.10.2023 в 19:32
Одесский юмор засчитан...Жаль что ЗЕ не из Одесси .НО Кривбас поздравляю.
+1
0
avatar
Бapceлиниyc
08.10.2023 в 19:36
Спасибо, старый, добрый Баламут.
+1
0
Zapp Brannigan (Київ)
08.10.2023 в 19:58
Так Порошенко родом з Болграда Одеської області, але при ньому Чорноморець не тягнули
0
0
efim423 (odessa)
08.10.2023 в 19:36
хорошо что зе не из одессы , такое го.в.но позор всему городу
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0
-3
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Бapceлиниyc
08.10.2023 в 19:47
Конечно позор, ведь наш город не "одесский"...
0
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
08.10.2023 в 20:16
Фима, иди учи уроки. Завтра в школу. Еще раз напишешь про го.в.но -- скажу твоей маме, она тебя накажет.
0
0
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Бapceлиниyc
08.10.2023 в 19:07
Заскриншотил. Всех, кто за Кривбасс с победой!
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+2
-3
tolina-ystas (Краматорск)
08.10.2023 в 19:05
Досадно,что у нас результат матча делают судьи а не игроки.Игра оказала,что обе команды далеки от совершенства.Черноморец слаб в силовых единоборствах и имеет такое количество технического брака при котором сложно рассчитывать на успех.Будь соперник помастеровитее счёт мог быть другим.А в целом деградация нашего футбола на лицо.При таком уровне на еврокубках делать нечего.
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+1
-1
наварін (Київ)
08.10.2023 в 19:03
Футбол сильний. На мій погляд грали на рівних.
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+3
0
sinovich
08.10.2023 в 19:02
Единственный гол в матче был забит после пенальти. Вообще-то, левого пенальти.
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+4
-1

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