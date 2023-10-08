УПЛ. Кривбасс - Черноморец 1:0. Встречайте нового лидера

“Кривбасс” взял своего рода реванш у “Черноморца” за недавнее поражение в Кубке Украины. Единственный гол забил Клим Приходько, реализовав пенальти. “Кривбасс” – новый лидер УПЛ.

“Кривбасс” перед матчем потерял Хомченовского и Илича, а на старте игры травму получил и Вакулко. Атакующий потенциал криворожан заметно пострадал, но не только кадровые проблемы хозяев определили характер матча. И “Кривбасс”, и “Черноморец” сделали акцент на скорости, энергии, прессинге. Созидания и “паузы” было меньше.

Так в матче и создавались моменты – после хаоса и ошибок, и на скоростных подключениях. К примеру удар Приходько на старте матча. Дибанго выполнил классную подачу в штрафную, а Приходько ударил прямо в Варакуту.

“Черноморец” ответил острым выпадом Бойчука, но Клищук успел выйти из ворот, и выбить мяч. Хавбек одесситов безуспешно пытался нарисовать фол.

В дальнейшем команды сосредоточились на борьбе, и все остальные моменты оставили на втором тайм.

Задерака остро пробивал на старте второй половиной игры, но не попал в ворота. А затем случился эпизод с пенальти. Шпорн наивно действовал в своей штрафной, и Кузыку удалось нарваться на фол. С 11 метров точно пробил Приходько.

Забив гол, “Кривбасс” отдал инициативу “Черноморцу”, у одесситов были шансы – удар Дада, Иеде. Но не хватало точности. С ударом Васильева со штрафного справился Клищук. У хозяев вновь не забил Задерака.

1:0 – тяжелый, уже по-настоящему осенний матч, не вызывающий много эмоций. “Кривбасс” в лидерах, но понимает, что все еще впереди.

Украинская Премьер-лига, десятый тур. Кривой Рог, “Горняк”

“Кривбасс” – “Черноморец” 1:0

Гол: Приходько 58 (пен.)

“Кривбасс”: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Приходько, Бизимана – Задерака, Вакулко (Татарков 8, Семотюк 84), Кузык (По 60) – Кожушко

“Черноморец”: Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Дада (Бадибанга 78), Васильев, Шпорн (Авагимян 78) – Бойчук (Вакула 46), Хадида (Иеде 46), Штогрин

Предупреждения: Кузык 37, Бескоровайный 78, Понедельник 82