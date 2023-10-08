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Вернидуб: Были ошибки при построениях атаки, но мы вытерпели и победили

Премьер-лига
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Наставник криворожского клуба о победе над "моряками"

Вернидуб: Были ошибки при построениях атаки, но мы вытерпели и победили

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Очень интересная игра была. Интенсивная, быстрая с обеих сторон. И они прессинговали по всему полю, и мы то же самое делали. Были ошибки при построениях атаки, но мы это вытерпели, забили свой мяч, победили. Это очень хорошо, что ребята сделали то, чего мне очень хотелось, и не только мне, а всем болельщикам и людям из Кривого Рога.

Все ребята готовятся с нами одинаково. Пришло их время. Я им всегда говорю, ждите своего часа. Вот они дождались. В частности, Клим Приходько. Очень неплохая игра, мяч забил. Тот же Денис Кузык, Никита Татарков.

Все, кто были на поле, выполнили то, что мы у них просили, они отдали все силы на поле, и мы победили. Победы даются только так, через повреждения, через травмы, через терпение", - рассказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
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Источник:
УПЛ ТБ

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