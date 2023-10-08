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Григорчук: Мы не довольны, потому что мы проиграли в такой игре

Премьер-лига
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Наставник "моряков" о поражении от команды Вернидуба

Григорчук: Мы не довольны, потому что мы проиграли в такой игре

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Получилась боевая игра. Много единоборств, много игры на встречных курсах. Мы не довольны, потому что мы проиграли в такой игре. Мы не забили, пропустили. Для нас это плохо.

Я думал о том, что будет тяжело, но это не связано с кубковым матчем. "Кривбасс" солидная, серьезная команда, и здесь иначе быть не может. Думаю, что и "Кривбасс" не думал о Кубке. Они думали конкретно о сегодняшней игре", - рассказал наставник "моряков".

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В статье: Роман Григорчук Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.10.2023 в 21:01
ГРИ с таким составом как выпустил на 1 тайм вы бы не выиграли --это полностью твоя вина и что это за замены на 15 минут--почему всё время ставишь Штогрина он тебе что приплачивает --сами привезли себе пенальти--определись уже составом --дурной проигрыш по твоей вине
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