Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: Мы не довольны, потому что мы проиграли в такой игре
Наставник "моряков" о поражении от команды Вернидуба
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал
"Получилась боевая игра. Много единоборств, много игры на встречных курсах. Мы не довольны, потому что мы проиграли в такой игре. Мы не забили, пропустили. Для нас это плохо.
Я думал о том, что будет тяжело, но это не связано с кубковым матчем. "Кривбасс" солидная, серьезная команда, и здесь иначе быть не может. Думаю, что и "Кривбасс" не думал о Кубке. Они думали конкретно о сегодняшней игре", - рассказал наставник "моряков".
Популярное сейчас
- Оболонь - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Суарес покинет бразильский клуб в декабре. Интер Майами до сих пор интересуется им
- Зинченко поддержал Израиль в соцсетях. Фанаты набросились на украинца в комментариях
- Луческу не дал пресс-конференцию после матча с Полесьем: известная причина
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Новости по теме
- 23:35 Украинские УПЛ объявила претендентов на звания лучших игрока и тренера сентября
- 23:12 Украинские Григорчук - о матче с Кривбассом: Если посмотреть сегодняшнюю игру, нужно вообще по-другому начать относиться к УПЛ
- 18:58 Украинские Кубок Украины. Черноморец – Кривбасс 2:1. Развязка на последних секундах