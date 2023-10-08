Григорчук: Мы не довольны, потому что мы проиграли в такой игре

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Получилась боевая игра. Много единоборств, много игры на встречных курсах. Мы не довольны, потому что мы проиграли в такой игре. Мы не забили, пропустили. Для нас это плохо.

Я думал о том, что будет тяжело, но это не связано с кубковым матчем. "Кривбасс" солидная, серьезная команда, и здесь иначе быть не может. Думаю, что и "Кривбасс" не думал о Кубке. Они думали конкретно о сегодняшней игре", - рассказал наставник "моряков".