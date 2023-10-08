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Как добывали первую строчку. Кривбасс - Черноморец 0:0. Видеообзор матча
Кривбасс - Черноморец ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" одержал победу в 40-м матче Юрия Вернидуба. Команда преподнесла наставнику подарок в виде первой строчки чемпионата. Хотя у "горняков" еще есть у матч в запасе, но для криворожского клуба это важный результат.
"Черноморец" идет неподалеку. Подопечные Романа Григорчука идут 5-ми.
Исход матча решил единственный гол, который был забит с пенальти. Голеадором стал Приходько, который на 58-й минуте реализовал 11-метровый.
Украинская Премьер-лига, десятый тур. Кривой Рог, "Горняк"
Гол: Приходько 58 (пен.)
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