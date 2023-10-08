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Как добывали первую строчку. Кривбасс - Черноморец 1:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Кривбасс - Черноморец ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Как добывали первую строчку. Кривбасс - Черноморец 1:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Новина українською

"Кривбасс" одержал победу в 40-м матче Юрия Вернидуба. Команда преподнесла наставнику подарок в виде первой строчки чемпионата. Хотя у "горняков" еще есть у матч в запасе, но для криворожского клуба это важный результат.

"Черноморец" идет неподалеку. Подопечные Романа Григорчука идут 5-ми.

Исход матча решил единственный гол, который был забит с пенальти. Голеадором стал Приходько, который на 58-й минуте реализовал 11-метровый.

Украинская Премьер-лига, десятый тур. Кривой Рог, "Горняк"
"Кривбасс" - "Черноморец" 1:0
Гол: Приходько 58 (пен.)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (3)
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haymov18 (Днепр )
08.10.2023 в 23:02
Сейчас в упл команды практически равны, поэтому результат игры не предсказуем...
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0
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Американец 2000
08.10.2023 в 22:07
М - да (((((((( 0 - 0
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0
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Бapceлиниyc
08.10.2023 в 22:22
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+1
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