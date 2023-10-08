Как добывали первую строчку. Кривбасс - Черноморец 1:0. Видеообзор матча

"Кривбасс" одержал победу в 40-м матче Юрия Вернидуба. Команда преподнесла наставнику подарок в виде первой строчки чемпионата. Хотя у "горняков" еще есть у матч в запасе, но для криворожского клуба это важный результат.

"Черноморец" идет неподалеку. Подопечные Романа Григорчука идут 5-ми.

Исход матча решил единственный гол, который был забит с пенальти. Голеадором стал Приходько, который на 58-й минуте реализовал 11-метровый.