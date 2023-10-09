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Хавбек Руха: Мы хорошо выглядели на поле и контролировали игру с Минаем

Премьер-лига
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Поединок завершился нулевой ничьей

Хавбек Руха: Мы хорошо выглядели на поле и контролировали игру с Минаем

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Евгений Пастух рассказал о матче 10-го тура УПЛ с "Минаем", который закончился со счетом 0:0.

"Считаю, что мы хорошо выглядели на поле и контролировали эту игру. Команда создала много моментов, но, к сожалению, не удалось их реализовать.

Мы разбирали игру "Миная" на теориях и столкнулись с тем, к чему готовились - они действовали вторым номером, играли от обороны. Закарпатцы несколько раз убегали в контратаки и имели какие-то возможности. Впрочем, "Рух" имел больше возможностей забить", - приводит слова хавбека официальный сайт клуба.

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай
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Источник:
ФК Рух

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