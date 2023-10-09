Бандура: Для нас сейчас каждая игра – как последняя

Капитан "Миная" Александр Бандура прокомментировал результат встречи 10-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0) на "Арене Львов".

"Тяжелый поединок, много борьбы, длинных передач. Действовали после перерыва на контратаках, что-то получалось, что-то нет. Наверное, приемлемый результат, учитывая, что играли на выезде против "Руха".

Для нас сейчас каждая игра - как последняя. Настрой боевой каждый раз. Нам надо набирать очки, но сегодня ничьей более-менее довольны", - цитирует Бандуру официальный сайт закарпатцев.