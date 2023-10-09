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Бандура: Для нас сейчас каждая игра – как последняя
Капитан "Миная" рассказал о ничьей с "Рухом"
Фото: ФК Минай
Капитан "Миная" Александр Бандура прокомментировал результат встречи 10-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0) на "Арене Львов".
"Тяжелый поединок, много борьбы, длинных передач. Действовали после перерыва на контратаках, что-то получалось, что-то нет. Наверное, приемлемый результат, учитывая, что играли на выезде против "Руха".
Для нас сейчас каждая игра - как последняя. Настрой боевой каждый раз. Нам надо набирать очки, но сегодня ничьей более-менее довольны", - цитирует Бандуру официальный сайт закарпатцев.
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