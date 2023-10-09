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Волынец: Оборона ворот - это не только заслуга защитников или вратаря

Премьер-лига
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Голкипер "Днепра-1" доволен матчем с "Вересом"

Волынец: Оборона ворот - это не только заслуга защитников или вратаря

Фото: СК Дніпро-1

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Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец поделился своими впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ с "Вересом" (2:0).

- Евгений, как вам матч, была ли какая-то нервозность во время второго тайма, когда "Верес" начал атаковать, или все было стабильно и спокойно?

- Я считаю, что мы контролировали игру. Да, мы где-то немножко ее опустили, но играли уже по счету, также имели свои моменты, могли еще забить, хорошо, что довели до победного результата.

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- С трибун хорошо видно как вы дирижируете действиями команды, как вы кричите, как вы помогаете ребятам. Как вы думаете, чувствуют ли они эту поддержку, стимул и помогает ли это им?

- Они сами просят, чтобы я всегда их держал в тонусе, подсказывал что надо, а что не надо. Слава Богу, что так сейчас получается хорошо, дальше будем смотреть.

- Сейчас "Днепр-1" - команда, которая меньше всех пропустила среди всех команд чемпионата, благодаря чему удалось достичь такого результата?

- Я этого не знал, мы играем слаженно и тренер дает такие установки. Говорит, что оборона начинается с нападения, поэтому так и прессингуем. Оборона ворот - это не только заслуга защитников или вратаря, это заслуга всей команды, начиная с нападающих, - сказал Волынец.

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Волынец СК Днепр-1
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