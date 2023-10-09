Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Баранка - о детекторе лжи для арбитров: Это будет конец света
Глава Комитета по этике и честной игре не поддерживает эту идею
Председатель Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка заявил, что он не поддерживает идею проверки арбитров на детекторе лжи.
"Другое дело – я слышал предложение о детекторе лжи. Что каждый раз, когда арбитр совершает ошибку – пойдем на детектор лжи. Так что на следующей неделе, когда футболист ошибается, я пойду к нему и скажу: "Пойдем на детектор лжи". Понимаете, что это будет конец света? Ибо это будет большая драка, все против всех.
И хотел бы сказать еще одну вещь о детекторе лжи. Мы единственная федерация в мире, которая выиграла у CAS трижды дела по договорным матчам: дело "Олимпика", дело [Тараса] Дурая и дело [Александра] Севидова. Мы имеем большое уважение в CAS. И если мы пойдем впервые в CAS и скажем, что дисквалифицировали арбитра на основании детектора лжи – мы перестанем быть частью европейского футбольного сообщества. Это другая проблема", - сказал Баранка в комментарии Tribuna.com.
Ранее была информация, что идею ввести детектор лжи для судей выдвинул президент "Кривбасса" Константин Караманиц
Популярное сейчас
- Судья не засчитал гол Барселоны. Ферран, который находился вне игры, не допрыгнул до мяча - по воротам бил Феликс
- Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- Победа Арсенала над Сити, ничья Барсы, Кривбасс - лидер УПЛ. Главные новости за 8 октября
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Новости по теме
- 15:46 Украинские Баранка: В Украине мы практически победили практику ставок на договорные матчи в футболе
- 18:18 Украинские Баранка - о договорных матчах: Футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию
- 20:58 Украинские Баранка: Букмекерская индустрия остается вне санкций, наложенных на россию. Так быть не может