  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Баранка - о детекторе лжи для арбитров: Это будет конец света
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Баранка - о детекторе лжи для арбитров: Это будет конец света

Премьер-лига
(1 голосов)

Глава Комитета по этике и честной игре не поддерживает эту идею

Баранка - о детекторе лжи для арбитров: Это будет конец света

Новина українською

Председатель Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка заявил, что он не поддерживает идею проверки арбитров на детекторе лжи.

"Другое дело – я слышал предложение о детекторе лжи. Что каждый раз, когда арбитр совершает ошибку – пойдем на детектор лжи. Так что на следующей неделе, когда футболист ошибается, я пойду к нему и скажу: "Пойдем на детектор лжи". Понимаете, что это будет конец света? Ибо это будет большая драка, все против всех.

И хотел бы сказать еще одну вещь о детекторе лжи. Мы единственная федерация в мире, которая выиграла у CAS трижды дела по договорным матчам: дело "Олимпика", дело [Тараса] Дурая и дело [Александра] Севидова. Мы имеем большое уважение в CAS. И если мы пойдем впервые в CAS и скажем, что дисквалифицировали арбитра на основании детектора лжи – мы перестанем быть частью европейского футбольного сообщества. Это другая проблема", - сказал Баранка в комментарии Tribuna.com.

Ранее была информация, что идею ввести детектор лжи для судей выдвинул президент "Кривбасса" Константин Караманиц

По теме
yellow-arrow
Так кто здесь аутсайдер? ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Металлист 1925 1:0
yellow-arrow
Динамо примет участие в международном товарищеском турнире
yellow-arrow
Рух передал на нужды ВСУ 3,7 млн гривен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Комитет по этике и честной игре Франческо Баранка УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде