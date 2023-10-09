Баранка - о детекторе лжи для арбитров: Это будет конец света

Председатель Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка заявил, что он не поддерживает идею проверки арбитров на детекторе лжи.

"Другое дело – я слышал предложение о детекторе лжи. Что каждый раз, когда арбитр совершает ошибку – пойдем на детектор лжи. Так что на следующей неделе, когда футболист ошибается, я пойду к нему и скажу: "Пойдем на детектор лжи". Понимаете, что это будет конец света? Ибо это будет большая драка, все против всех.

И хотел бы сказать еще одну вещь о детекторе лжи. Мы единственная федерация в мире, которая выиграла у CAS трижды дела по договорным матчам: дело "Олимпика", дело [Тараса] Дурая и дело [Александра] Севидова. Мы имеем большое уважение в CAS. И если мы пойдем впервые в CAS и скажем, что дисквалифицировали арбитра на основании детектора лжи – мы перестанем быть частью европейского футбольного сообщества. Это другая проблема", - сказал Баранка в комментарии Tribuna.com.