Кузык: Будем доказывать, что Кривбасс не зря находится на первой строчке

Защитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о домашней победе в 10-м туре УПЛ над "Черноморцем" (1:0).

- Денис, поздравляем с победой. Какие впечатления после игры?

- Очень приятно выиграть против такого соперника, который хорошо подготовился к матчу. Тяжелая игра в принципе где-то равных команд. Моменты были у обоих ворот, но фарт был на нашей стороне на этот раз.

- Ты дебютировал за "Кривбасс" именно в основном составе. Нервничал ли ты?

- Немного было такое, но, когда вышел на разминку переключился на работу, и нервозность исчезла. А когда вошел в игру, тем более.

- "Черноморец" чем-то удивил сегодня?

- В принципе нет. Мы играли с этим соперником не так давно в Кубке Украины. Рад, что удалось взять реванш за ту неудачу.

- Момент с пенальти. Как прокомментируешь этот эпизод?

- Видел, что Дибанго движется по флангу, пошла передача. Я увидел зону, и выбегал из-за спины защитника. Тот ударил меня по ноге - это пенальти. Был уверен, что арбитр видел эпизод и примет справедливое решение. Будем дальше работать, ведь есть над чем, и будем доказывать, что мы не зря находимся на первой строчке, - сказал Кузык.