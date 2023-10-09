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Динамо примет участие в международном товарищеском турнире

Премьер-лига
(1 голосов)

Соревнования пройдут весной в Италии

Динамо примет участие в международном товарищеском турнире

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" примет участие в товарищеском турнире "Кубок Галлини-2024".

Соревнования пройдут в итальянском городе Порденоне с 29 марта по 1 апреля 2024 года. Киевский клуб уже подтвердил своё участие.

Кроме киевлян, в Кубке Галлиани 2024 года сыграет ряд итальянских клубов, среди которых "Болонья", "Верона", "Удинезе", а также победители отборочного этапа турнира, который состоялся летом прошлого года в Будапеште.

"Динамо" должно было стать участником Кубка Галлиани еще в 2022 году, но полномасштабная война сорвала эти планы.

К слову, команда Мирчи Луческу набрала 15 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.10.2023 в 14:51
Нахіба ? Потусить в Італії?
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0
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oleg.m.3972 (Харьков)
09.10.2023 в 13:59
Правильно ! Позориться надо до конца...
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