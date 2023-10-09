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Динамо примет участие в международном товарищеском турнире
Соревнования пройдут весной в Италии
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" примет участие в товарищеском турнире "Кубок Галлини-2024".
Соревнования пройдут в итальянском городе Порденоне с 29 марта по 1 апреля 2024 года. Киевский клуб уже подтвердил своё участие.
Кроме киевлян, в Кубке Галлиани 2024 года сыграет ряд итальянских клубов, среди которых "Болонья", "Верона", "Удинезе", а также победители отборочного этапа турнира, который состоялся летом прошлого года в Будапеште.
"Динамо" должно было стать участником Кубка Галлиани еще в 2022 году, но полномасштабная война сорвала эти планы.
К слову, команда Мирчи Луческу набрала 15 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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