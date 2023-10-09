Так кто здесь аутсайдер? ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Металлист 1925 1:0

Про "Оболонь" перед стартом сезон говорили как о главном претенденте на вылет. Называли эту команду едва ли не самым большим аутсайдером первенства. "Пивовары" действительно не поражали общественность громкими трансферами или хотя бы декларациями, но на поле ребята Иващенко свою работу делают. После десяти туров – три победы, три ничьи и двенадцать набранных очков. И место в топ-10.

Последний свой успех "Оболонь" праздновала в матче с "Металлистом 1925", одолев его благодаря голу Краснопира. В матче было два удаления, игра полевого футболиста в воротах и многое другое. И все это своими глазами видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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