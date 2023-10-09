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Денисов: Во время войны послематчевые пресс-конференции не являются обязательными

Премьер-лига
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В "Полесье" объяснили отсутствие пресс-конференции после матча с "Динамо"

Денисов: Во время войны послематчевые пресс-конференции не являются обязательными

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "Полесья" Александр Денисов объяснил, почему после матча 10-го тура УПЛ с "Динамо" (3:2) не было пресс-конференции.

"Пресс-зал у нас есть в офисном помещении стадиона. Но во время войны послематчевые пресс-конференции не являются обязательными. "Полесье" придерживается регламента и каждый раз организовывает послематчевые флеш-интервью с игроками и тренерами, поэтому мы ничего не нарушаем.

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"Полесье" не проводит послематчевые пресс-конференции во время войны, как и многие другие клубы. Поэтому Луческу, как и Калитвинцев, не мог прийти туда, куда его не приглашали", - сказал Денисов в комментарии Sport-express.ua.

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В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport-express.ua

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