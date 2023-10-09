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Волынец: Максимов немного улучшил дисциплину и сделал больший акцент на прессинг.
Кажется, Днепр-1 вышел из кризиса
scdnipro1.com.ua
Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец поделился своими впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ с "Вересом" (2:0), а также рассказал об изменениях в команде после прихода Юрия Максимова.
– Настроение команды зависит от результатов. У нас они наладились, поэтому все ушли на международную паузу в хорошем настроении.
– Сколько выходных будет?
– Получили 5 выходных, потому что был плотный календарь, кубковая игра, мы долго не были в Днепре, долго были без своих семей.
– Насколько победа над "Вересом" была тяжелой для команды?
– Сейчас все матчи тяжелые и победы даются тяжело. Слава Богу, что с "Вересом" получили довольно уверенную победу. Одна из самых уверенных за последнее время.
– А для вас как вратаря?
– Для меня каждый матч непростой, потому что я стараюсь держать себя в тонусе и не выключаться даже если не очень много моментов у соперника и не очень много работы у меня. Все равно стараюсь быть погруженным в игру, что-то подсказывать.
– Что стало решающим для победы над ривненчанами?
– Очень помог быстрый гол. Я поздравляю Саню Филиппова с его первым голом. Думаю, для него это очень важный гол. Когда забиваешь быстро, а потом удваиваешь преимущество, то уже гораздо проще играть. Если после первого тайма выигрываешь 2:0, то игра складывается намного легче.
– Что изменилось в тренировочном и игровом процессе после того как команду возглавил Максимов?
– Он немного улучшил дисциплину. И сделал больший акцент на прессинг. Объяснил, что если мы будем больше отбирать мячи на чужой части поля, то результаты улучшатся. В принципе, так и есть.
– Три матча без пропущенных голов в чемпионате. О чем это говорит?
– Прежде всего о том, что команда в целом здорово справляется со своими обязанностями. Но это заслуга не только защитников, а и всей команды.
– На качество игры в обороне делаются акценты?
– Думаю, такой акцент делается во всех командах. Тем более, в "Днепре-1" хорошие защитники, с которыми мне нравится играть и которые придают мне уверенности своими действиями.
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