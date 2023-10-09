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Волынец: Максимов немного улучшил дисциплину и сделал больший акцент на прессинг.

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, Днепр-1 вышел из кризиса

Волынец: Максимов немного улучшил дисциплину и сделал больший акцент на прессинг.

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец поделился своими впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ с "Вересом" (2:0), а также рассказал об изменениях в команде после прихода Юрия Максимова.

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– Настроение команды зависит от результатов. У нас они наладились, поэтому все ушли на международную паузу в хорошем настроении.

– Сколько выходных будет?

– Получили 5 выходных, потому что был плотный календарь, кубковая игра, мы долго не были в Днепре, долго были без своих семей.

– Насколько победа над "Вересом" была тяжелой для команды?

– Сейчас все матчи тяжелые и победы даются тяжело. Слава Богу, что с "Вересом" получили довольно уверенную победу. Одна из самых уверенных за последнее время.

– А для вас как вратаря?

– Для меня каждый матч непростой, потому что я стараюсь держать себя в тонусе и не выключаться даже если не очень много моментов у соперника и не очень много работы у меня. Все равно стараюсь быть погруженным в игру, что-то подсказывать.

– Что стало решающим для победы над ривненчанами?

– Очень помог быстрый гол. Я поздравляю Саню Филиппова с его первым голом. Думаю, для него это очень важный гол. Когда забиваешь быстро, а потом удваиваешь преимущество, то уже гораздо проще играть. Если после первого тайма выигрываешь 2:0, то игра складывается намного легче.

– Что изменилось в тренировочном и игровом процессе после того как команду возглавил Максимов?

– Он немного улучшил дисциплину. И сделал больший акцент на прессинг. Объяснил, что если мы будем больше отбирать мячи на чужой части поля, то результаты улучшатся. В принципе, так и есть.

– Три матча без пропущенных голов в чемпионате. О чем это говорит?

– Прежде всего о том, что команда в целом здорово справляется со своими обязанностями. Но это заслуга не только защитников, а и всей команды.

– На качество игры в обороне делаются акценты?

– Думаю, такой акцент делается во всех командах. Тем более, в "Днепре-1" хорошие защитники, с которыми мне нравится играть и которые придают мне уверенности своими действиями.

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В статье: Евгений Волынец СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ ТБ

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