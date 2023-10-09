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Трое игроков Динамо U-19 попались на посещении караоке-бара во время комендантского часа

Премьер-лига
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Клуб оштрафовал игроков и провел воспитательную беседу

Трое игроков Динамо U-19 попались на посещении караоке-бара во время комендантского часа

скриншот

Новина українською

Три игрока "Динамо" U-19, а имменно вингер Дмитрий Кремчанин, хавбек Кирилл Осипенко (шурин центрбека основной команды киевлян Дениса Попова) и форвард Владислав Герич попали в сюжет журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача, который выпустил материал о деятельности караоке-бара "Boho Safari".

Суть в том, что заведение, которое находится в Киеве, работает во время комендантского часа.

На видео видно, как игроки киевского клуба покидают пределы заведения.

После этого сюжета журналисты обратилась в "Динамо" за комментариями по поводу ситуации.

В столичном клубе сообщили, что не будут комментировать данную информацию, однако заявили, что игроки уже были оштрафованы. Также с ними провели беседу по поводу этой ситуации.

Напомним, что в этом сезоне у Герича 4 гола в 7 матчах, он второй бомбардир "Динамо" U-19. На счету Осипенко 2 мяча в 10 играх, а у Кремчанина - 3 точных удара в 10 матчах.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.10.2023 в 19:22
Ну як відчинено , то й зайшли , вийшли ... Не вилізли ж . А що до "відчинено" , Ткача геть не засмутило , тільки що динамівці вийшли ? Чи так , аби hіvna розмазать ?
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