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Трое игроков Динамо U-19 попались на посещении караоке-бара во время комендантского часа
Клуб оштрафовал игроков и провел воспитательную беседу
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Три игрока "
Суть в том, что заведение, которое находится в Киеве, работает во время комендантского часа.
На видео видно, как игроки киевского клуба покидают пределы заведения.
После этого сюжета журналисты обратилась в "Динамо" за комментариями по поводу ситуации.
В столичном клубе сообщили, что не будут комментировать данную информацию, однако заявили, что игроки уже были оштрафованы. Также с ними провели беседу по поводу этой ситуации.
Напомним, что в этом сезоне у Герича 4 гола в 7 матчах, он второй бомбардир "Динамо" U-19. На счету Осипенко 2 мяча в 10 играх, а у Кремчанина - 3 точных удара в 10 матчах.
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