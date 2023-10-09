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Лемкин: Ситуация в Израиле очень плохая, спасибо украинцам за поддержку
Террористы Хамас атаковали Израиль
shakhtar.com
Израильский защитник "
– Став, какая сейчас ситуация в Израиле? Как ты воспринимаешь все, что происходит в твоей стране в эти дни?
– Ситуация в Израиле очень плохая. Террористы атаковали невинных гражданских, убили детей, пожилых людей и женщин, а также насильно вывезли маленьких детей и гражданских в Газу. Мы в состоянии войны с ужасной террористической организацией, но знаем, как сражаться, и делать это, как делали всегда.
– Все ли хорошо с твоими родными? Насколько безопасна ситуация для них?
– С моей семьей все хорошо. Однако в настоящее время более 700 человек погибли. Мы небольшая страна, и каждый знает кого-то, кто потерял друга.
– Сейчас ты находишься в Киеве. Чувствуешь ли солидарность украинского народа с Израилем?
– Слышали теплые слова Президента Украины и чувствуем солидарность. Было приятно идти вчера по улицам Киева и всюду видеть флаги Израиля: на рекламных щитах, высотных зданиях и торговых центрах. Спасибо всем за поддержку!
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