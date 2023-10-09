Лемкин: Ситуация в Израиле очень плохая, спасибо украинцам за поддержку

Израильский защитник " Шахтера " Стал Лемкин рассказал о ситуации в родной стране и поблагодарил украинцев за поддержку.

– Став, какая сейчас ситуация в Израиле? Как ты воспринимаешь все, что происходит в твоей стране в эти дни?

– Ситуация в Израиле очень плохая. Террористы атаковали невинных гражданских, убили детей, пожилых людей и женщин, а также насильно вывезли маленьких детей и гражданских в Газу. Мы в состоянии войны с ужасной террористической организацией, но знаем, как сражаться, и делать это, как делали всегда.

– Все ли хорошо с твоими родными? Насколько безопасна ситуация для них?

– С моей семьей все хорошо. Однако в настоящее время более 700 человек погибли. Мы небольшая страна, и каждый знает кого-то, кто потерял друга.

– Сейчас ты находишься в Киеве. Чувствуешь ли солидарность украинского народа с Израилем?

– Слышали теплые слова Президента Украины и чувствуем солидарность. Было приятно идти вчера по улицам Киева и всюду видеть флаги Израиля: на рекламных щитах, высотных зданиях и торговых центрах. Спасибо всем за поддержку!