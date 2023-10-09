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Ни ума, ни фантазии. Акценты зрителя на играх 10-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Сразу поясню смысл заголовка, во избежание оскорбленных чувств патриотов нашего футбола.
Туру явно недоставало фантазии, ведь именно она является движущей силой атаки. Если в первом матче было забито пять голов, то во всех остальных, вместе взятых – четыре. Да и забивали лишь пять команд из четырнадцати. А три нулевые игры второй тур кряду звучат набатом.
К тому же, львиная доля поединков завершилась "не по уму" - вопреки логике голевых моментов. То есть, нередко выгоду извлекали как раз те, кто стремился забивать меньше. Словом, тур, мягко выражаясь, не впечатлил. И, надеюсь, в этой связи пауза на сборную придется нам весьма кстати.
Еще одним отличием тура стал выход на ведущие позиции "князей из грязи" - недавних представителей Первой лиги. Пусть этому и поспособствовало то, что чемпион не участвовал – в очередной раз тур был неполным: без "Шахтера" и "Зари". Кто знает, может именно это и помогло им добиться положительных результатов в Европе?
Ну и последняя любопытная особенность: гости не выиграли ни разу.
- Кривбасс – Черноморец 1:0
- Полесье – Динамо 3:2
- Рух – Минай 0:0
- Днепр-1 – Верес 2:0
- Колос – Ворскла 0:0
- Оболонь – Металлист 1925 1:0
- ЛНЗ – Александрия 0:0
Зрелищность. По-настоящему смотрелся лишь матч в Житомире. Игру в Ковалевке спасла десятиминутка во второй половине второго тайма, насыщенная событиями у ворот. В Киеве и Кривом Роге было такое – сэм-восэм (моментов за полтора часа).
Остальные поединки, на мой взгляд, подгуляли. В целом скучно прошла встреча в Черкассах, в Днепре после перерыва был лишь один эпизод, достойный внимания. Во Львове хоть и яркие были моменты, но перечесть их можно на пальцах одной руки, причем четырехпалой. Прочее – плод безудержного энтузиазма комментатора, изо всех сил изображавшего бурю и натиск.
Интрига. С нею быстро покончил "Днепр-1". Уже гол Филиппова на 10-й минуте решил дело – шансов забить у "Вереса" не было вовсе.
Последняя возможность уйти от поражения у "Металлиста 1925" была на исходе часа игры, когда Рыбка парировал удар Юсова. В остальном традиции интригующего сезона УПЛ соблюдались свято. Все решалось в последней четверти матча.
Еще на 71-й минуте мог принести победу "Руху" Пастух, пробивший в стойку ворот "Миная". Бурда угодил в перекладину ворот "Ворсклы" на 84-й, и это был последний шанс "Колоса" взять три очка. Через три минуты в Житомире промах Ваната подведет черту под попытками "Динамо" отыграться. Еще минутой позже в Кривом Роге Йеде мог увести от поражения "Черноморец".
Ну а промах Пасича по воротам "Александрии" в Черкассах случился уже перед самым финальным свистком.
Логика. Победа "Полесья" над "Динамо" стала единственным закономерным счетом тура – именно так: в один мяч. "Оболонь" имела больше моментов, чем "Металлист 1925", но не на столько, чтобы уверенно говорить об однозначной логичности ее успеха. Ну а "Днепр-1", наверное, все-таки мог бы довольствоваться минимальной победой над "Вересом".
По соотношению голевых шансов, безусловно, "наиграл" на победу "Колос". В меньшей степени, но тоже заслуживали ее ЛНЗ и "Рух". Тогда как "Кривбасс" превзошел "Черноморец" лишь в остроте, но не в количестве моментов, а постоянство давления и нагнетание атмосферы – это все лирика. То есть, считаю, что этот поединок вполне мог завершиться вничью.
Судейство. Говорить практически не о чем. Поэтому к Юстасу за консультациями почти не обращался. И остается лишь удивляться настойчивости критиков арбитров УПЛ, талдычащих о том, что ни один тур не обходится без судейских скандалов.
Во-первых, не скандалов, а ошибок. Скандалы из них раздувают заинтересованные люди. Одни – в результате матча: у клубов давно стало признаком хорошего тона все валить на судей. Другие – в смене руководства нашего арбитража и украинского футбола в целом. Третьи вообще живут этим. Мы же лишь по мере своих возможностей отслеживаем реальные факты результативных ошибок.
Так вот, в этом туре реальные вопросы мог вызвать лишь гол "Оболони" - на предмет офсайда. И только из-за того что нам не показали стоп-кадр с начерченной линией. Ну, это давно стало особенностью национального ВАРа. Но без этой линии с уверенностью здесь нельзя утверждать ничего. А если ориентироваться на центральную линию поля и контур стрижки газона, то Краснопир вполне мог быть в правильном положении.
И вновь напомню об отмененном голе той же "Оболони" в ворота "Динамо", когда мы тоже не дождались вожделенной линии офсайда. Тогда его отсутствие виделось куда более очевидным.
Везение. Самым везучим в туре, видимо, следует признать "Полесье". В середине второго тайма Будковский вряд ли сравнял бы счет с "Динамо" без невольной помощи Бражко, чей рикошет скорректировал полет мяча в ворота. А через восемь минут, уже при 3:2 в пользу Житомира, после удара Андриевского от гола их спасла стойка. Вот такой парадокс: победа закономерна, но вместе с тем без помощи Фортуны могли бы и проиграть.
Дико везло "Минаю". На 60-й минуте Бандура после удара Эдсона переводит мяч в перекладину, ну а про штангу имени Пастуха одиннадцать минут спустя вы в курсе. Ну и, конечно, "Ворскла", перекладина чьих ворот приняла на себя удар Бурды в эндшпиле. Обеим командам в итоге удалось избежать поражения.
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Личности. Это был худший тур в данной номинации – мне запомнилось всего шесть ярких фигур, которые перечислю поименно.
Первый, кто приходит на память – Милько из "Колоса", затерзавший ворота соперников во втором тайме. Второй – пожалуй, Демченко из "Александрии", главным образом, за счет исполнения стандартов. В тройку включу Буяльского из "Динамо" с его дублем.
Также выделил бы Филиппова ("Днепр-1"), Ваната ("Динамо") и Макуана ("Полесье").
Вратари – мимо кассы. Это все, ребята.
Симпатии. Еще один парадокс: больше всех на атаку для зрителя сыграл… "Колос", чьи шесть опасных моментов из восьми уместились в десять минут подряд. Следом идет "Полесье", которому буквально в затылок дышит "Динамо". Больше отметить некого.
Откровенно провалил тур в атаке "Верес", не создавший ни одной серьезной угрозы воротам соперника. Лишь немногим лучше смотрелись "Александрия" и "Минай". Явно разочаровала и "Ворскла".
Таблица. Позади треть дистанции. Не считая шести перенесенных матчей. Выводы делать пора. Вижу семерку команд, ведущих борьбу за призовые места. По-прежнему считаю в ней "Черноморец" скорее временным попутчиком, который держится в группе лидеров молитвами Григорчука. Последние игры команды это, в принципе, подтверждают. Параллельно прибавляет ходу "Днепр-1".
Отмечаем промежуточный успех "Кривбасса" с "Полесьем" - наши нувориши таки-пробились наверх. Теперь поглядим, надолго ли.
Следом идет четверка середняков, где мало интересного. За исключением того, что наконец-то в нее вошла достаточно убедительная "Оболонь".
На данный момент, борьбу за место под солнцем УПЛ ведут пятеро. И уже со всей определенностью можно упомянуть в их числе "Александрию". "Минаю" становится все сложнее, и постепенно начинает привыкать к холодной земле "Верес". Который, если честно, со всем его народным выпендрежем не особенно и жаль.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|10
|6
|2
|2
|19-10
|+9
|20
|0
|2
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|+7
|19
|0
|3
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|4
|Рух
|9
|4
|4
|1
|14-8
|+6
|16
|0
|5
|Черноморец
|10
|5
|1
|4
|15-11
|+4
|16
|0
|6
|Динамо
|7
|5
|0
|2
|22-13
|+9
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|8
|4
|3
|1
|9-5
|+4
|15
|0
|8
|Ворскла
|9
|4
|1
|4
|10-15
|-5
|13
|0
|9
|Колос
|10
|2
|6
|2
|6-7
|-1
|12
|0
|10
|Оболонь
|10
|3
|3
|4
|6-10
|-4
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|9
|3
|2
|4
|6-7
|-1
|11
|0
|12
|ЛНЗ
|10
|2
|3
|5
|8-12
|-4
|9
|0
|13
|ФК Александрия
|10
|2
|3
|5
|7-16
|-9
|9
|0
|14
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|-4
|6
|0
|15
|Верес
|9
|1
|3
|5
|6-12
|-6
|6
|0
|16
|ФК Минай
|10
|0
|4
|6
|6-18
|-12
|4
|0
Анонсы. Матч 11-го тура: "Динамо" - "Днепр-1". Особенно любопытно на фоне последних результатов команд и по возвращении сборников у киевлян.
Еще бы выделил "Оболонь" с "Зарей". Достаточно интригующая пара в свете того, что команде Кривенцова нужно выбираться из зоны риска. Сумеет ли она справиться со столь крепким орешком?
И, пожалуй, все. Впервые в сезоне я даже не выполнил норму в три рекомендуемых к просмотру матча. Это косвенно еще раз подтверждает: лихо рванувший на старте чемпионат в последних турах ощутимо притормозил. Вечер становится томным…
Интриги-то вдоволь, но не ею единой жив футбол. Ум как ум, но уж фантазию нам обеспечьте, будьте так любезны! И да, лучше тараканьи бега, чем черепашьи. Ждем оживляжа после игр сборной.
Ну а с нею все просто: нужны две победы. Которые, впрочем, нам никто не гарантирует. Особенно с Македонией. Как говорят в Одессе, будем посмотреть.
Фото - UA-Футбол
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