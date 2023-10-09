Ни ума, ни фантазии. Акценты зрителя на играх 10-го тура УПЛ

Сразу поясню смысл заголовка, во избежание оскорбленных чувств патриотов нашего футбола.

Туру явно недоставало фантазии, ведь именно она является движущей силой атаки. Если в первом матче было забито пять голов, то во всех остальных, вместе взятых – четыре. Да и забивали лишь пять команд из четырнадцати. А три нулевые игры второй тур кряду звучат набатом.

К тому же, львиная доля поединков завершилась "не по уму" - вопреки логике голевых моментов. То есть, нередко выгоду извлекали как раз те, кто стремился забивать меньше. Словом, тур, мягко выражаясь, не впечатлил. И, надеюсь, в этой связи пауза на сборную придется нам весьма кстати.

Еще одним отличием тура стал выход на ведущие позиции "князей из грязи" - недавних представителей Первой лиги. Пусть этому и поспособствовало то, что чемпион не участвовал – в очередной раз тур был неполным: без "Шахтера" и "Зари". Кто знает, может именно это и помогло им добиться положительных результатов в Европе?

Ну и последняя любопытная особенность: гости не выиграли ни разу.

Кривбасс – Черноморец 1:0

Полесье – Динамо 3:2

Рух – Минай 0:0

Днепр-1 – Верес 2:0

Колос – Ворскла 0:0

Оболонь – Металлист 1925 1:0

ЛНЗ – Александрия 0:0

Зрелищность. По-настоящему смотрелся лишь матч в Житомире. Игру в Ковалевке спасла десятиминутка во второй половине второго тайма, насыщенная событиями у ворот. В Киеве и Кривом Роге было такое – сэм-восэм (моментов за полтора часа).

Остальные поединки, на мой взгляд, подгуляли. В целом скучно прошла встреча в Черкассах, в Днепре после перерыва был лишь один эпизод, достойный внимания. Во Львове хоть и яркие были моменты, но перечесть их можно на пальцах одной руки, причем четырехпалой. Прочее – плод безудержного энтузиазма комментатора, изо всех сил изображавшего бурю и натиск.

Интрига. С нею быстро покончил "Днепр-1". Уже гол Филиппова на 10-й минуте решил дело – шансов забить у "Вереса" не было вовсе.

Последняя возможность уйти от поражения у "Металлиста 1925" была на исходе часа игры, когда Рыбка парировал удар Юсова. В остальном традиции интригующего сезона УПЛ соблюдались свято. Все решалось в последней четверти матча.

Еще на 71-й минуте мог принести победу "Руху" Пастух, пробивший в стойку ворот "Миная". Бурда угодил в перекладину ворот "Ворсклы" на 84-й, и это был последний шанс "Колоса" взять три очка. Через три минуты в Житомире промах Ваната подведет черту под попытками "Динамо" отыграться. Еще минутой позже в Кривом Роге Йеде мог увести от поражения "Черноморец".

Ну а промах Пасича по воротам "Александрии" в Черкассах случился уже перед самым финальным свистком.

Логика. Победа "Полесья" над "Динамо" стала единственным закономерным счетом тура – именно так: в один мяч. "Оболонь" имела больше моментов, чем "Металлист 1925", но не на столько, чтобы уверенно говорить об однозначной логичности ее успеха. Ну а "Днепр-1", наверное, все-таки мог бы довольствоваться минимальной победой над "Вересом".

По соотношению голевых шансов, безусловно, "наиграл" на победу "Колос". В меньшей степени, но тоже заслуживали ее ЛНЗ и "Рух". Тогда как "Кривбасс" превзошел "Черноморец" лишь в остроте, но не в количестве моментов, а постоянство давления и нагнетание атмосферы – это все лирика. То есть, считаю, что этот поединок вполне мог завершиться вничью.

Судейство. Говорить практически не о чем. Поэтому к Юстасу за консультациями почти не обращался. И остается лишь удивляться настойчивости критиков арбитров УПЛ, талдычащих о том, что ни один тур не обходится без судейских скандалов.

Во-первых, не скандалов, а ошибок. Скандалы из них раздувают заинтересованные люди. Одни – в результате матча: у клубов давно стало признаком хорошего тона все валить на судей. Другие – в смене руководства нашего арбитража и украинского футбола в целом. Третьи вообще живут этим. Мы же лишь по мере своих возможностей отслеживаем реальные факты результативных ошибок.

Так вот, в этом туре реальные вопросы мог вызвать лишь гол "Оболони" - на предмет офсайда. И только из-за того что нам не показали стоп-кадр с начерченной линией. Ну, это давно стало особенностью национального ВАРа. Но без этой линии с уверенностью здесь нельзя утверждать ничего. А если ориентироваться на центральную линию поля и контур стрижки газона, то Краснопир вполне мог быть в правильном положении.

И вновь напомню об отмененном голе той же "Оболони" в ворота "Динамо", когда мы тоже не дождались вожделенной линии офсайда. Тогда его отсутствие виделось куда более очевидным.

Везение. Самым везучим в туре, видимо, следует признать "Полесье". В середине второго тайма Будковский вряд ли сравнял бы счет с "Динамо" без невольной помощи Бражко, чей рикошет скорректировал полет мяча в ворота. А через восемь минут, уже при 3:2 в пользу Житомира, после удара Андриевского от гола их спасла стойка. Вот такой парадокс: победа закономерна, но вместе с тем без помощи Фортуны могли бы и проиграть.

Дико везло "Минаю". На 60-й минуте Бандура после удара Эдсона переводит мяч в перекладину, ну а про штангу имени Пастуха одиннадцать минут спустя вы в курсе. Ну и, конечно, "Ворскла", перекладина чьих ворот приняла на себя удар Бурды в эндшпиле. Обеим командам в итоге удалось избежать поражения.

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Личности. Это был худший тур в данной номинации – мне запомнилось всего шесть ярких фигур, которые перечислю поименно.

Первый, кто приходит на память – Милько из "Колоса", затерзавший ворота соперников во втором тайме. Второй – пожалуй, Демченко из "Александрии", главным образом, за счет исполнения стандартов. В тройку включу Буяльского из "Динамо" с его дублем.

Также выделил бы Филиппова ("Днепр-1"), Ваната ("Динамо") и Макуана ("Полесье").

Вратари – мимо кассы. Это все, ребята.

Симпатии. Еще один парадокс: больше всех на атаку для зрителя сыграл… "Колос", чьи шесть опасных моментов из восьми уместились в десять минут подряд. Следом идет "Полесье", которому буквально в затылок дышит "Динамо". Больше отметить некого.

Откровенно провалил тур в атаке "Верес", не создавший ни одной серьезной угрозы воротам соперника. Лишь немногим лучше смотрелись "Александрия" и "Минай". Явно разочаровала и "Ворскла".

Таблица. Позади треть дистанции. Не считая шести перенесенных матчей. Выводы делать пора. Вижу семерку команд, ведущих борьбу за призовые места. По-прежнему считаю в ней "Черноморец" скорее временным попутчиком, который держится в группе лидеров молитвами Григорчука. Последние игры команды это, в принципе, подтверждают. Параллельно прибавляет ходу "Днепр-1".

Отмечаем промежуточный успех "Кривбасса" с "Полесьем" - наши нувориши таки-пробились наверх. Теперь поглядим, надолго ли.

Следом идет четверка середняков, где мало интересного. За исключением того, что наконец-то в нее вошла достаточно убедительная "Оболонь".

На данный момент, борьбу за место под солнцем УПЛ ведут пятеро. И уже со всей определенностью можно упомянуть в их числе "Александрию". "Минаю" становится все сложнее, и постепенно начинает привыкать к холодной земле "Верес". Который, если честно, со всем его народным выпендрежем не особенно и жаль.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 10 6 2 2 19-10 +9 20 0 2 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 3 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 4 Рух 9 4 4 1 14-8 +6 16 0 5 Черноморец 10 5 1 4 15-11 +4 16 0 6 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 7 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 9 Колос 10 2 6 2 6-7 -1 12 0 10 Оболонь 10 3 3 4 6-10 -4 12 0 11 Металлист 1925 9 3 2 4 6-7 -1 11 0 12 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 -4 9 0 13 ФК Александрия 10 2 3 5 7-16 -9 9 0 14 Заря 8 1 3 4 6-10 -4 6 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 10 0 4 6 6-18 -12 4 0

Анонсы. Матч 11-го тура: "Динамо" - "Днепр-1". Особенно любопытно на фоне последних результатов команд и по возвращении сборников у киевлян.

Еще бы выделил "Оболонь" с "Зарей". Достаточно интригующая пара в свете того, что команде Кривенцова нужно выбираться из зоны риска. Сумеет ли она справиться со столь крепким орешком?

И, пожалуй, все. Впервые в сезоне я даже не выполнил норму в три рекомендуемых к просмотру матча. Это косвенно еще раз подтверждает: лихо рванувший на старте чемпионат в последних турах ощутимо притормозил. Вечер становится томным…

Интриги-то вдоволь, но не ею единой жив футбол. Ум как ум, но уж фантазию нам обеспечьте, будьте так любезны! И да, лучше тараканьи бега, чем черепашьи. Ждем оживляжа после игр сборной.

Ну а с нею все просто: нужны две победы. Которые, впрочем, нам никто не гарантирует. Особенно с Македонией. Как говорят в Одессе, будем посмотреть.