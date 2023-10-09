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Вацко: На стадионе Полесья нет помещения для пресс-конференций и проблемы с освещением

Премьер-лига
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А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо

Вацко: На стадионе Полесья нет помещения для пресс-конференций и проблемы с освещением

фото из свободных источников

Новина українською

Стало известно, почему после выездного матча 10-го тура УПЛ с "Полесьем" (2:3) главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не дал послематчевый комментарий. Впрочем, как и многме тренеры до него.

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, дело не в нежелании тренера. Все оказалось проще – на домашнем стадионе "Полесья" просто нет оборудованной для этого комнаты.

И как оказалось, в случае, если такого помещения нет, регламент позволяет не проводить пресс-конференции.

Также источник отметил, что на арене также есть проблемы с освещением. Именно поэтому клуб с УПЛ ставит домашние матчи команды на светлое время суток.

Напомним, что после 10 туров УПЛ "Полесье" идет на 2-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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В статье: Виктор Вацко Полесье (Житомир)
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Источник:
Вацко Live

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