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Вацко: На стадионе Полесья нет помещения для пресс-конференций и проблемы с освещением
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо
фото из свободных источников
Стало известно, почему после выездного матча 10-го тура УПЛ с "
Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, дело не в нежелании тренера. Все оказалось проще – на домашнем стадионе "Полесья" просто нет оборудованной для этого комнаты.
И как оказалось, в случае, если такого помещения нет, регламент позволяет не проводить пресс-конференции.
Также источник отметил, что на арене также есть проблемы с освещением. Именно поэтому клуб с УПЛ ставит домашние матчи команды на светлое время суток.
Напомним, что после 10 туров УПЛ "Полесье" идет на 2-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
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