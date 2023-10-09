Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер и Рух паузу на матчи сборных заполнят спаррингом между собой
Игра состоится 15 октября
Фото: ФК Шахтер
"Рух" и "
По информации Sport.ua, у львовян в этом матче будут отсутствовать вызванные в молодежную сборную Украины Виталий Роман, Илья Квасница, Роман Дидык, а также Фредди Плюман, который сыграет за сборную Гваделупы.
Зато главный тренер "Руха" Виталий Пономарев сможет рассчитывать на аргентинского легионера Альваренгу, который в ближайшие дни вернется в строй после травмы.
У "горняков" в национальную сборную Украины были вызваны голкипер Дмитрий Ризнык, защитники Николай Матвиенко, Ефим Конопля, полузащитники Тарас Степаненко, Егор Назарина, Александр Зубков, Георгий Судаков.
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса пригласил на сбор двух "горняков": полузащитника Олега Очеретько и нападающего Богдана Вьюнника. Защитник "Шахтера" Иракли Азаров получил вызов в национальную сборную Грузии, а защитник "горняков" Новатус Мироши присоединился к национальной сборной Танзании.
Популярное сейчас
- Малиновский - один из самых высокооплачиваемых игроков Дженоа. Источник назвал сумму
- Зеленский сменил командующего Сил терробороны ВСУ
- Силы специальных операций устроили взрывную "жатву" на Запорожском направлении
- Буяльский: Так, как мы опозорились в матче с Полесьем, то лучше вообще не выходить на поле
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО