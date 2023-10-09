  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер и Рух паузу на матчи сборных заполнят спаррингом между собой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер и Рух паузу на матчи сборных заполнят спаррингом между собой

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится 15 октября

Шахтер и Рух паузу на матчи сборных заполнят спаррингом между собой

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Рух" и "Шахтер" договорились о проведении 15 октября во Львове спарринга во время паузы в чемпионате УПЛ.

По информации Sport.ua, у львовян в этом матче будут отсутствовать вызванные в молодежную сборную Украины Виталий Роман, Илья Квасница, Роман Дидык, а также Фредди Плюман, который сыграет за сборную Гваделупы.

Зато главный тренер "Руха" Виталий Пономарев сможет рассчитывать на аргентинского легионера Альваренгу, который в ближайшие дни вернется в строй после травмы.

У "горняков" в национальную сборную Украины были вызваны голкипер Дмитрий Ризнык, защитники Николай Матвиенко, Ефим Конопля, полузащитники Тарас Степаненко, Егор Назарина, Александр Зубков, Георгий Судаков.

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса пригласил на сбор двух "горняков": полузащитника Олега Очеретько и нападающего Богдана Вьюнника. Защитник "Шахтера" Иракли Азаров получил вызов в национальную сборную Грузии, а защитник "горняков" Новатус Мироши присоединился к национальной сборной Танзании.

По теме
yellow-arrow
Один из ганских легионеров в ближайшее время присоединится к Кривбассу
yellow-arrow
Журналист: В одном из последних туров к судьям после матча подошли представители ТЦК и попросили показать документы
yellow-arrow
Баранка о телепуле: Украинский футбол – хороший продукт. Итальянцы говорят, что они были бы рады увидеть матч из Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде