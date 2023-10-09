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Один из ганских легионеров в ближайшее время присоединится к Кривбассу

Премьер-лига
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Кривбасс паузу на матчи сборных заполнит двухсторонкой

Один из ганских легионеров в ближайшее время присоединится к Кривбассу

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

После победы в 10-м туре УПЛ над "Черноморцем" (1:0) игроки "Кривбасса" получили три выходных, после чего начнут подготовку к очередному календарному поединку – с "Металлистом 1925", который состоится 20 октября.

Паузу в Премьер-лиге подопечные Юрия Вернидуба заполнят двусторонней игрой, которая пройдет в конце этой недели. В ней ожидается участие одного из ганских легионеров, который должен появиться в расположении "Кривбасса" в ближайшие дни.

Напомним, что последними летними новичками "Кривбасса" стали футболисты из Ганы Конаду Ядом и Принс Аду, но с их приездом возникли проблемы.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
sport.ua

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