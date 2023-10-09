Один из ганских легионеров в ближайшее время присоединится к Кривбассу

После победы в 10-м туре УПЛ над "Черноморцем" (1:0) игроки " Кривбасса " получили три выходных, после чего начнут подготовку к очередному календарному поединку – с "Металлистом 1925", который состоится 20 октября.

Паузу в Премьер-лиге подопечные Юрия Вернидуба заполнят двусторонней игрой, которая пройдет в конце этой недели. В ней ожидается участие одного из ганских легионеров, который должен появиться в расположении "Кривбасса" в ближайшие дни.

Напомним, что последними летними новичками "Кривбасса" стали футболисты из Ганы Конаду Ядом и Принс Аду, но с их приездом возникли проблемы.