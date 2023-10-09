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Один из ганских легионеров в ближайшее время присоединится к Кривбассу
Кривбасс паузу на матчи сборных заполнит двухсторонкой
Фото: fckryvbas.com
После победы в 10-м туре УПЛ над "Черноморцем" (1:0) игроки "
Паузу в Премьер-лиге подопечные Юрия Вернидуба заполнят двусторонней игрой, которая пройдет в конце этой недели. В ней ожидается участие одного из ганских легионеров, который должен появиться в расположении "Кривбасса" в ближайшие дни.
Напомним, что последними летними новичками "Кривбасса" стали футболисты из Ганы Конаду Ядом и Принс Аду, но с их приездом возникли проблемы.
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