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Григорчук: Хотим выступать в еврокубках, но ведь есть еще и другие команды, которые стремятся к этому
Чемпионат в этом сезоне будет напряженный
фото - ФК Чорноморець
Главный тренер "
"Конечно, мы хотим жить полноценной футбольной жизнью – выступать в еврокубках и в чемпионате находиться на высоких местах. Но мы реально должны смотреть на некоторые вещи: есть еще и другие команды, которые хотят и стремятся к этому.
Борьба в этом сезоне будет очень жесткой. Понимаем, какие у нас планы, но нужно жить каждый день, то есть выиграть один конкретный матч, чтобы потом думать о другом", – сказал Григорчук.
Напомним, что после 10 туров в активе "Черномрца" 16 очков - команда занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.
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