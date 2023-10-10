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Григорчук: Хотим выступать в еврокубках, но ведь есть еще и другие команды, которые стремятся к этому

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпионат в этом сезоне будет напряженный

Григорчук: Хотим выступать в еврокубках, но ведь есть еще и другие команды, которые стремятся к этому

фото - ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук после поражения его команды "Кривбассу" (0:1) в 10-м туре УПЛ, рассказал о том, какие цели стоят перед его командой в текущем сезоне.

"Конечно, мы хотим жить полноценной футбольной жизнью – выступать в еврокубках и в чемпионате находиться на высоких местах. Но мы реально должны смотреть на некоторые вещи: есть еще и другие команды, которые хотят и стремятся к этому.

Борьба в этом сезоне будет очень жесткой. Понимаем, какие у нас планы, но нужно жить каждый день, то есть выиграть один конкретный матч, чтобы потом думать о другом", – сказал Григорчук.

Напомним, что после 10 туров в активе "Черномрца" 16 очков - команда занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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