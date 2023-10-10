  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Кривбасса: Не заглядываем в таблицу, а двигаемся от матча к матчу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Кривбасса: Не заглядываем в таблицу, а двигаемся от матча к матчу

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Понедельник - о победе над "Черноморцем"

Хавбек Кривбасса: Не заглядываем в таблицу, а двигаемся от матча к матчу

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о домашней победе в 10-м туре УПЛ против "Черноморца" (1:0).

- Андрей, какие в целом эмоции после важной победы?

- Максимально положительные впечатления, ведь мы победили хорошего соперника. Три зачетных балла получили по игре. Не заглядываем в таблицу, а двигаемся от матча к матчу, и побеждаем. Будем делать все, чтобы выигрывать в каждом следующем матче.

- Чем удивил оппонент?

- Ничем в принципе. Мы только недавно встречались в Кубке Украины, поэтому полностью разобрали их. Знали сильные и слабые стороны "Черноморца", плюс и минусы, были готовы к любым сюрпризам. Старались выполнить все, о чем нас просил тренерский штаб.

- Ранняя замена Вакулко не сломала планы на игру?

- Думаю, нет, ведь футболисты, которые вышли потом на замены только добавили в игре команды во всех аспектах. Мне понравился такой футбол, ведь он интересен для зрителей - это положительные эмоции. У "Кривбасса" нет каких-то там "звезд", мы просто много и плодотворно работаем, и выполняем свою работу, - сказал Понедельник.

По теме
yellow-arrow
Антигерой футбольного дня. Семен Вовченко
yellow-arrow
Григорчук: Хотим выступать в еврокубках, но ведь есть еще и другие команды, которые стремятся к этому
yellow-arrow
Один из ганских легионеров в ближайшее время присоединится к Кривбассу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Андрей Понедельник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде