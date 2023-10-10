Хавбек Кривбасса: Не заглядываем в таблицу, а двигаемся от матча к матчу

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о домашней победе в 10-м туре УПЛ против "Черноморца" (1:0).

- Андрей, какие в целом эмоции после важной победы?

- Максимально положительные впечатления, ведь мы победили хорошего соперника. Три зачетных балла получили по игре. Не заглядываем в таблицу, а двигаемся от матча к матчу, и побеждаем. Будем делать все, чтобы выигрывать в каждом следующем матче.

- Чем удивил оппонент?

- Ничем в принципе. Мы только недавно встречались в Кубке Украины, поэтому полностью разобрали их. Знали сильные и слабые стороны "Черноморца", плюс и минусы, были готовы к любым сюрпризам. Старались выполнить все, о чем нас просил тренерский штаб.

- Ранняя замена Вакулко не сломала планы на игру?

- Думаю, нет, ведь футболисты, которые вышли потом на замены только добавили в игре команды во всех аспектах. Мне понравился такой футбол, ведь он интересен для зрителей - это положительные эмоции. У "Кривбасса" нет каких-то там "звезд", мы просто много и плодотворно работаем, и выполняем свою работу, - сказал Понедельник.