Стало известно, когда Динамо планирует провести свои три перенесенных матча УПЛ

" Динамо " после 10 туров чемпионата провело в чемпионате только 7 матчей. 3 матча киевлян были перенесены из-за участия команды в еврокубках.

Как сообщает "Динамомания", два из трех своих перенесенных матчей киевляне планируют провести в этом году, а один придется перенести на весну 2024 года.

Один из матчей клуб хочет провести 1 ноября, когда пройдут матчи Кубка Украины, откуда команда Мирчи Луческу уже вылетела.

Среди потенциальных соперников – "Металлист" 1925 и "Верес", которые, как и киевляне, уже вылетели из Кубка. Еще у "Динамо" есть перенесенный матч с "Зарей".

Напомним, что в турнирной таблице "Динамо" сейчас занимает 6-е место, имея в активе 15 очков после семи сыгранных матчей.