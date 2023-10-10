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Стало известно, когда Динамо планирует провести свои три перенесенных матча УПЛ
Два матча могут состояться еще осенью
фото - ФК Динамо Київ
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Как сообщает "Динамомания", два из трех своих перенесенных матчей киевляне планируют провести в этом году, а один придется перенести на весну 2024 года.
Один из матчей клуб хочет провести 1 ноября, когда пройдут матчи Кубка Украины, откуда команда Мирчи Луческу уже вылетела.
Среди потенциальных соперников – "Металлист" 1925 и "Верес", которые, как и киевляне, уже вылетели из Кубка. Еще у "Динамо" есть перенесенный матч с "Зарей".
Напомним, что в турнирной таблице "Динамо" сейчас занимает 6-е место, имея в активе 15 очков после семи сыгранных матчей.
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