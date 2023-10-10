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Стало известно, когда Динамо планирует провести свои три перенесенных матча УПЛ

Премьер-лига
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Два матча могут состояться еще осенью

Стало известно, когда Динамо планирует провести свои три перенесенных матча УПЛ

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" после 10 туров чемпионата провело в чемпионате только 7 матчей. 3 матча киевлян были перенесены из-за участия команды в еврокубках.

Как сообщает "Динамомания", два из трех своих перенесенных матчей киевляне планируют провести в этом году, а один придется перенести на весну 2024 года.

Один из матчей клуб хочет провести 1 ноября, когда пройдут матчи Кубка Украины, откуда команда Мирчи Луческу уже вылетела.

Среди потенциальных соперников – "Металлист" 1925 и "Верес", которые, как и киевляне, уже вылетели из Кубка. Еще у "Динамо" есть перенесенный матч с "Зарей".

Напомним, что в турнирной таблице "Динамо" сейчас занимает 6-е место, имея в активе 15 очков после семи сыгранных матчей.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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