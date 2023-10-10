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Бражко: Удивился, когда мне позвонил агент и рассказал об интересе Торино

Премьер-лига
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Но такая цена не устроила киевский клуб

Бражко: Удивился, когда мне позвонил агент и рассказал об интересе Торино

fcdynamo.com

Новина українською

Опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко рассказал об интересе итальянского "Торино", который делал предложения по игроку летом этого года.

"Я удивился. Мне позвонил агент и сказал, что "Торино" интересуется мной. Потом поступило первое предложение – отказали. Второе было. А после этого уже было затишье, все.

После заинтересованности со стороны "Торино" за мной еще больше будут следить. Может, выйдет какой-то и получше клуб. Надо показывать себя на поле, все будет как будет", – рассказал Бражко.

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Напомним, что по информации источников, итальянский клуб предлагал за игрока 5 млн евро плюс бонусы, однако получил отказ, так как сумма не удовлетворила президента "Динамо" Игоря Суркиса, который считает, что в будущем хавбек будет стоить намного дороже.

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В статье: Динамо (Киев) Торино Владимир Бражко
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Источник:
Football Hub

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