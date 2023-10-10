Бражко: Удивился, когда мне позвонил агент и рассказал об интересе Торино

Опорный полузащитник " Динамо " Владимир Бражко рассказал об интересе итальянского "Торино", который делал предложения по игроку летом этого года.

"Я удивился. Мне позвонил агент и сказал, что "Торино" интересуется мной. Потом поступило первое предложение – отказали. Второе было. А после этого уже было затишье, все.

После заинтересованности со стороны "Торино" за мной еще больше будут следить. Может, выйдет какой-то и получше клуб. Надо показывать себя на поле, все будет как будет", – рассказал Бражко.