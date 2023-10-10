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Бражко: Удивился, когда мне позвонил агент и рассказал об интересе Торино
Но такая цена не устроила киевский клуб
fcdynamo.com
Опорный полузащитник "
"Я удивился. Мне позвонил агент и сказал, что "Торино" интересуется мной. Потом поступило первое предложение – отказали. Второе было. А после этого уже было затишье, все.
После заинтересованности со стороны "Торино" за мной еще больше будут следить. Может, выйдет какой-то и получше клуб. Надо показывать себя на поле, все будет как будет", – рассказал Бражко.
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Напомним, что по информации источников, итальянский клуб предлагал за игрока 5 млн евро плюс бонусы, однако получил отказ, так как сумма не удовлетворила президента "Динамо" Игоря Суркиса, который считает, что в будущем хавбек будет стоить намного дороже.
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