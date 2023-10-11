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ФСК Мариуполь — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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ФСК Мариуполь — Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Кубка Украины 12 октября

ФСК Мариуполь — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

facebook.com/fscmariupol

UA-Футбол
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Мариупольцы неожиданно выбили "Колос" из розыгрыша Кубка Украины, чем удивили всех. И следующий соперник тоже является представителем УПЛ. Удастся ли перволиговой команде одолеть сопротивление подопечных Валерия Кривенцова?

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Поединок "ФСК Мариуполь" — "Заря" состоится в четверг, 12 октября, на стадионе "Колос" в Борисполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале XSPORT. Просмотр матча — бесплатный.

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Трансляция матча ФСК Мариуполь — Заря
Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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