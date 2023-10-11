ФСК Мариуполь — Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Мариупольцы неожиданно выбили "Колос" из розыгрыша Кубка Украины, чем удивили всех. И следующий соперник тоже является представителем УПЛ. Удастся ли перволиговой команде одолеть сопротивление подопечных Валерия Кривенцова?

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Поединок "ФСК Мариуполь" — "Заря" состоится в четверг, 12 октября, на стадионе "Колос" в Борисполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале XSPORT. Просмотр матча — бесплатный.

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