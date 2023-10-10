Бражко: Мой младший брат играет в 5-й Бундеслиге. В детстве мы говорили, что вместе будем играть за сборную

Опорный хавбек " Динамо " Владимир Бражко рассказал о своем младшем брате, который сейчас играет в пятом дивизионе Германии.

– Он тоже начинал в Запорожье. После начала войны он уехал в Чехию, ему было 17 лет. Поиграл там в Карловых Варах, в "Славии".

Потом он переехал в Германию, он сейчас играет в пятой лиге. Очень слежу за ним, много подсказываю. Он бывает радостным, бывает расстроен – я его поддерживаю. Даже бутсы ему отправляю, чтобы он играл в моих, с флагом Украины.

Очень хочется, чтобы он заявил о себе там, чтобы поднялся там, может быть, во вторую Бундеслигу. Хочется, чтобы он достиг того уровня, как я, наверное. В каком-нибудь профессиональном чемпионате. Он на два года младше меня, ему 19.

Он сейчас учит немецкий язык, очень хорошо у него получается. Надеюсь, у него все будет хорошо. Он играет на позиции опорного полузащитника. В детстве мы говорили, что вместе будем играть за сборную. Было бы очень хорошо.

– Жаль, что "Динамо" в два опорника не играет.

– Да пусть там не в "Динамо", пусть куда-то в "Шахтер" перейдет – будем рубиться с ним.