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Бражко: Мой младший брат играет в 5-й Бундеслиге. В детстве мы говорили, что вместе будем играть за сборную
И тоже на позиции опорника
instagram.com/vova.brazhko
Опорный хавбек "
– Он тоже начинал в Запорожье. После начала войны он уехал в Чехию, ему было 17 лет. Поиграл там в Карловых Варах, в "Славии".
Потом он переехал в Германию, он сейчас играет в пятой лиге. Очень слежу за ним, много подсказываю. Он бывает радостным, бывает расстроен – я его поддерживаю. Даже бутсы ему отправляю, чтобы он играл в моих, с флагом Украины.
Очень хочется, чтобы он заявил о себе там, чтобы поднялся там, может быть, во вторую Бундеслигу. Хочется, чтобы он достиг того уровня, как я, наверное. В каком-нибудь профессиональном чемпионате. Он на два года младше меня, ему 19.
Он сейчас учит немецкий язык, очень хорошо у него получается. Надеюсь, у него все будет хорошо. Он играет на позиции опорного полузащитника. В детстве мы говорили, что вместе будем играть за сборную. Было бы очень хорошо.
– Жаль, что "Динамо" в два опорника не играет.
– Да пусть там не в "Динамо", пусть куда-то в "Шахтер" перейдет – будем рубиться с ним.
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