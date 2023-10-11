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Почти 6 миллиардов гривен. В Шахтере отчитались о доходах за сезон

Премьер-лига
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Донецкий клуб подытожил финансовую прибыль

Почти 6 миллиардов гривен. В Шахтере отчитались о доходах за сезон

фото - Getty Images

Новина українською

"Шахтер" опубликовал финансовый отчет за сезон-2022/23.

В прошлой кампании донецкий клуб заработал 5 миллиардов 992 миллиона гривен и заплатил налогов на сумму 566 миллионов 936 гривен, сообщает официальный сайт оранжево-черных.

В частности, доход от продажи и аренды игроков составил 4 миллиарда 29 миллион гривен. "Горняки" участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов и 2 раундах плей-офф Лиги Европы. УЕФА и ФИФА заплатили дончанам 1 миллиард 606 миллионов гривен.

Коммерческая деятельность принесла "Шахтеру" 357 миллион гривен (сюда входит спонсорство и реклама, продажа билетов и абонементов, корпоративные ложи, продажа атрибутики, продажа прав на ТВ-трансляции и доход от УПЛ).

К слову, в сезоне 2021/22 "Шахтер" заработал 2 миллиарда 178 миллионов гривен и заплатил налогов на сумму 421 миллиона 983 гривны.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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