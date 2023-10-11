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Динамо следит за защитником из-за границы: зимой трансфер игрока сорвался
Киевляне могут возобновить интерес к центрбеку
Фото: fcpetrolul.ro
"Динамо" может вернуться к идее подписания центрального защитника "Петролула" Мариана Худжи, сообщает Orange Sport.
Киевляне еще до 2023 года договорились о трансфере центрбека за 800 тысяч евро плюс бонусы. Сам Худжи также дал согласие на переезд в Украину. Однако тогда все сорвалось, поскольку игрок получил серьезную травму колена и выбыл на 10 месяцев.
Отмечается, что тогда инициатором приобретения игрока был наставник "бело-синих" Мирча Луческу.
Сейчас 24-летний Мариан уже залечил свою травму и если ему удастся вернуть прежние кондиции, то "Динамо" может возобновить интерес к футболисту.
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