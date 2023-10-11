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Палкин рассказал, сколько игроков потерял Шахтер из-за ФИФА
Клуб понес большие убытки
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, сколько футболистов потерял клуб из-за правила ФИФА.
"Хочу подчеркнуть несправедливое и дискредитационное решение ФИФА ввести Приложение 7 к Регламенту, что позволило игрокам разрывать контракты из-за войны. Учитывая эту статью, команду бесплатно покинули почти 15 футболистов, клуб потерял инвестиции и понес большие убытки.
Нам пришлось строить команду заново. И я благодарен тем игрокам, которые вернулись в Украину из-за границы и присоединились к "Шахтеру": Александр Зубков, Иван Петряк, Марьян Швед, Богдан Михайличенко - все они очень помогли клубу в это непростое время", - сказал Палкин.
Ранее "Шахтер" представил годовой отчет сезона 2022/23.
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