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Палкин рассказал, сколько игроков потерял Шахтер из-за ФИФА

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб понес большие убытки

Палкин рассказал, сколько игроков потерял Шахтер из-за ФИФА

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, сколько футболистов потерял клуб из-за правила ФИФА.

"Хочу подчеркнуть несправедливое и дискредитационное решение ФИФА ввести Приложение 7 к Регламенту, что позволило игрокам разрывать контракты из-за войны. Учитывая эту статью, команду бесплатно покинули почти 15 футболистов, клуб потерял инвестиции и понес большие убытки.

Нам пришлось строить команду заново. И я благодарен тем игрокам, которые вернулись в Украину из-за границы и присоединились к "Шахтеру": Александр Зубков, Иван Петряк, Марьян Швед, Богдан Михайличенко - все они очень помогли клубу в это непростое время", - сказал Палкин.

Ранее "Шахтер" представил годовой отчет сезона 2022/23.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (1)
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Kaiso Vegas
11.10.2023 в 15:01
Жаль тільки що Михайліченка, який демонструє чудову гру профукали
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