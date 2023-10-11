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К Полесью наконец-то присоединился вратарь из Нигерии
Он подписал контракт еще в мае
Фото: ФК Полісся
Голкипер сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо наконец прибыл в расположение "Полесья". Об этом житомирский клуб сообщил в своих социальных сетях.
19-летний вратарь будет выступать под 12-м номером. Чиджоке еще в мае подписал пятилетний контракт с волками, но только сейчас ему удалось завершить все вопросы с рабочей визой в Украине.
Аниагбосо - бронзовый призер Кубка африканских наций 2023 U-20. Футболист провел все 6 поединков на турнире в основном составе. В его активе 11 матчей за молодежную сборную Нигерии.
К слову, в расположении команды Юрия Калитвинцева находятся еще три голкипера: Денис Бойко, Олег Кудрик и Артем Поспелов.
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