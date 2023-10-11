К Полесью наконец-то присоединился вратарь из Нигерии

Голкипер сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо наконец прибыл в расположение "Полесья". Об этом житомирский клуб сообщил в своих социальных сетях.

19-летний вратарь будет выступать под 12-м номером. Чиджоке еще в мае подписал пятилетний контракт с волками, но только сейчас ему удалось завершить все вопросы с рабочей визой в Украине.

Аниагбосо - бронзовый призер Кубка африканских наций 2023 U-20. Футболист провел все 6 поединков на турнире в основном составе. В его активе 11 матчей за молодежную сборную Нигерии.

К слову, в расположении команды Юрия Калитвинцева находятся еще три голкипера: Денис Бойко, Олег Кудрик и Артем Поспелов.