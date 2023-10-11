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Александрия и Черноморец проведут в Одессе товарищеский матч
Матч пройдет 14 октября
upl.ua
Во время паузы в чемпионате УПЛ футболисты "
По информации Sport.ua, в этом спарринге главный тренер Руслан Ротань еще не сможет задействовать Никиту Шевченко, Романа Савченко и Александра Беляева, которые продолжают восстанавливаться после травм. Зато у тренера будет возможность проверить ближайший резерв.
Напомним, что "Александрии" занимают в чемпионате УПЛ 13-е место, набрав девять очков, а "Черноморец" на 5-м месте с 16 баллами.
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