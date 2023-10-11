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Александрия и Черноморец проведут в Одессе товарищеский матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч пройдет 14 октября

Александрия и Черноморец проведут в Одессе товарищеский матч

upl.ua

Новина українською

Во время паузы в чемпионате УПЛ футболисты "Александрии" 14 октября сыграют в Одессе контрольный матч с "Черноморцем".

По информации Sport.ua, в этом спарринге главный тренер Руслан Ротань еще не сможет задействовать Никиту Шевченко, Романа Савченко и Александра Беляева, которые продолжают восстанавливаться после травм. Зато у тренера будет возможность проверить ближайший резерв.

Напомним, что "Александрии" занимают в чемпионате УПЛ 13-е место, набрав девять очков, а "Черноморец" на 5-м месте с 16 баллами.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.10.2023 в 17:30
Ротань уже включил заднею проверить резерв а ГРИ основной ударный состав
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