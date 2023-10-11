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Днепр-1 проведет спарринг с молодежкой, Максимов посмотрит на ближайший резерв
Наставник днепрян хочет пересмотреть ближайший резерв
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "
По информации Sport.ua, наставник хочет пересмотреть ближайший резерв, чтобы иметь исчерпывающую информацию, на кого можно рассчитывать уже в ближайшее время.
Напомним, что "Днепр-1" занимает в турнирной УПЛ седьмое место, набрав 15 очков после восьми матчей.
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Источник:sport.ua
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