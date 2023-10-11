Днепр-1 проведет спарринг с молодежкой, Максимов посмотрит на ближайший резерв

Главный тренер " Днепра-1 " Юрий Максимов международную паузу на матчи сборных решил заполнить спаррингом с молодежным составом (U-19), который состоится в конце этой недели.

По информации Sport.ua, наставник хочет пересмотреть ближайший резерв, чтобы иметь исчерпывающую информацию, на кого можно рассчитывать уже в ближайшее время.

Напомним, что "Днепр-1" занимает в турнирной УПЛ седьмое место, набрав 15 очков после восьми матчей.