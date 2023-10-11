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Днепр-1 проведет спарринг с молодежкой, Максимов посмотрит на ближайший резерв

Премьер-лига
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Наставник днепрян хочет пересмотреть ближайший резерв

Днепр-1 проведет спарринг с молодежкой, Максимов посмотрит на ближайший резерв

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов международную паузу на матчи сборных решил заполнить спаррингом с молодежным составом (U-19), который состоится в конце этой недели.

По информации Sport.ua, наставник хочет пересмотреть ближайший резерв, чтобы иметь исчерпывающую информацию, на кого можно рассчитывать уже в ближайшее время.

Напомним, что "Днепр-1" занимает в турнирной УПЛ седьмое место, набрав 15 очков после восьми матчей.

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В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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