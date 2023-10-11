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Днепр-1 и Глеб Платов официально объявили о расставании
Глеб Платов продолжит работу в словацком клубе
scdnipro1.com.ua
Глеб Платов, известный работой на должности шеф-скаута, руководителя молодежного сектора и спортивного директора "
На официальном сайте футбольного клуба опубликовали заявление Платова. В своем сообщении он поблагодарил руководителя клуба, всех, кто работает в этом клубе, и игроков. Он также пожелал "Днепр-1" много побед, процветания и достижения всех поставленных целей.
Напомним, что с июня этого года он работает помощником главного тренера - Сергея Реброва в национальной сборной. Также его назначили
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