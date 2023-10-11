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Днепр-1 и Глеб Платов официально объявили о расставании

Премьер-лига
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Глеб Платов продолжит работу в словацком клубе

Днепр-1 и Глеб Платов официально объявили о расставании

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Глеб Платов, известный работой на должности шеф-скаута, руководителя молодежного сектора и спортивного директора "Днепр-1", покидает клуб после трех лет сотрудничества.

На официальном сайте футбольного клуба опубликовали заявление Платова. В своем сообщении он поблагодарил руководителя клуба, всех, кто работает в этом клубе, и игроков. Он также пожелал "Днепр-1" много побед, процветания и достижения всех поставленных целей.

Напомним, что с июня этого года он работает помощником главного тренера - Сергея Реброва в национальной сборной. Также его назначили новым спортивным директором словацкой команды "ДАК 1904", его контракт рассчитан на два года.

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В статье: СК Днепр-1 Глеб Платов
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Источник:
СК Дніпро-1

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