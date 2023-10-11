Днепр-1 и Глеб Платов официально объявили о расставании

Глеб Платов, известный работой на должности шеф-скаута, руководителя молодежного сектора и спортивного директора " Днепр-1 ", покидает клуб после трех лет сотрудничества.

На официальном сайте футбольного клуба опубликовали заявление Платова. В своем сообщении он поблагодарил руководителя клуба, всех, кто работает в этом клубе, и игроков. Он также пожелал "Днепр-1" много побед, процветания и достижения всех поставленных целей.